Британия готова к обороне, если Россия решит напасть, – Сунак

Великобритания готова к обороне, если Россия решит начать нападение на страну. Для этого обеспечено дополнительное финансирование министерства обороны.

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Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью Sky News. По словам главы британского правительства, мир становится менее безопасным.

У премьера поинтересовались, готова ли Британия "должным способом защититься, если Россия развернет свои пушки в ее сторону". Премьер-министр ответил утвердительно.

Сунак напомнил, что одна из приоритетных для него задач – обеспечить безопасность каждого гражданина Британии в то время, когда мир становится все менее безопасным.

"И мы видим это на примере ситуации в России и Украине. Но совсем недавно мы наблюдали это и в Красном море", – добавил премьер.

Он подчеркнул, что в должности министра финансов Британии увеличил финансирование минобороны до самого большого со времен Холодной войны уровня. А армия должна решать, как распределить средства.

"Но в общем, считаю ли я, что мы хорошо защищены, что у нас хорошо вложены средства в оборону? Да. Мы являемся вторым крупнейшим поставщиком оборонной продукции в НАТО... Как вы можете видеть из того, насколько мы помогли Украине, Британия будет отстаивать то, во что мы верим. Мы не дадим агрессору остаться безнаказанным", – заявил Сунак.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты парламента Великобритании заявили, что британские военные не готовы к ведению полномасштабной войны. Армия плохо подготовлена, есть проблема дефицита запасов и кризис с набором персонала.

Группа политиков предостерегла, что усилия Министерства обороны, направленные на решение этой проблемы, "не предпринимаются в необходимом темпе".

В свою очередь глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал западных политиков прекратить говорить о патовой ситуации на фронте в Украине. Он напомнил, что экономика Британии в 25 раз больше российской, поэтому партнеры способны перехватить инициативу на поле боя.

Кроме того, ранее в The Telegraph сообщили, что США разместят ядерное оружие в Великобритании. На такой шаг в Вашингтоне собираются пойти впервые за последние 15 лет из-за угрозы со стороны России.