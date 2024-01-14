Германия готовится к возможному нападению России: СМИ нашли секретный документ

Вооруженные силы Федеративной Республики Германии готовятся к вооруженному конфликту против России. Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале этого года.

Видео дня

Об этом свидетельствует секретный документ, оказавшийся в распоряжении BILD. Он сценарий учений под названием "Оборона Альянса 2025", который шаг за шагом, месяц за месяцем, описывает, как будет действовать российский диктатор Владимир Путин и как НАТО будет вынуждено защищаться.

Согласно документу, десятки тысяч немецких солдат уже через несколько недель будут отправлены в бой.

Отмечается, что Кремль начнет весеннее наступление, учитывая ослабление поддержки Украины странами Запада. Уже к июню 2024 года агрессор якобы добьется больших успехов и оттеснит украинскую армию назад. Уже с июля начнется сперва скрытая, а дальше более открытая атака РФ на Запад.

Согласно сценарию, гибридная война будет приобретать новые масштабы, увеличится количество кибератак, агрессор будет подстрекать этнические российские меньшинства в Эстонии, Латвии и Литве. Все стычки, произошедшие на фоне этих событий, РФ использует в качестве повода для начала крупномасштабных маневров "Запад 2024". К ним привлекут 50 тысяч солдат на западе России и Беларуси с сентября.

Отмечается, что государство-террорист вновь использует территорию Беларуси для массового развертывания войск – на границе с Польшей и Литвой. Уже в октябре РФ разместит свои войска и ракеты средней дальности в Калининграде, с целью захватить Сувалкский коридор – узкий польско-литовский коридор между Беларусью и Калининградом.

Именно на этой территории в декабре 2024 года начнется искусственный "пограничный конфликт" – именно в то время, когда в США будут проходить выборы. В документе говорится, что таким образом Россия повторит на территории НАТО сценарий вторжения в Украину в 2014 году.

Все это время российская пропаганда будет работать над распространением нарративов о подготовке атак против РФ со стороны стран Запада. Уже в марте 2025 года агрессор введет дополнительные войска в страны Балтии и Белоруссии.

А в "день Х", как утверждает сценарий, НАТО перебросит на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР сообщили о поставках оружия из Северной Кореи в Российскую Федерацию. Речь идет об артиллерийских снарядах, БК, снарядах для реактивных систем залпового огня и минах. Информация о передаче баллистических ракет еще уточняется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!