'Население обеспокоено': в Генштабе Румынии назвали следующую цель России в случае победы в Украине

Руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил Румынии Влад Георгицэ заявил, что если страна-агрессор Россия захватит Украину, то не остановится на этом. По его мнению, следующей мишенью российских оккупантов станет соседняя Молдова.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью изданию Europa Liberă в среду, 31 января. Георгицэ подчеркнул, что население Румынии очень встревожено из-за войны в Украины.

Глава Генштаба считает, что Румынии, как и всей Европе, нужно быть готовой к тому, что, возможно, придется вступать в борьбу с российской армией. Он считает, что европейские народы стоит подготавливать, не теряя ни секунды.

"Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни одной секунды. Это момент, когда все европейские страны должны задуматься о подготовке населения", – сказал Георгицэ.

В Государственном департаменте США ранее сказали, что лидеры европейских государств, как и Штатов, четко осознают, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на вторжении в Украину, если сможет ее победить. Россия – это угроза и для других государств региона.

Об угрозе со стороны России для Молдовы ранее говорила и президент страны Майя Санду. Она сказала, что Запад не должен позволить Путину одержать победу в Украине. Если президента страны-агрессора не остановить сейчас, то он пойдет дальше и тогда европейским государствам придется заплатить очень большую цену.

Как сообщал OBOZ.UA, директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что Кремль не заинтересован в урегулировании войны против Украины, кроме полного ее разрушения и искоренения. Это доказывает, что РФ находится в постоянных попытках оправдать долгосрочные и дорогостоящие военные усилия перед внутренней аудиторией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!