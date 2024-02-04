Спикер Сейма Латвии: Россия – хуже рака, ее щупальца распространяются по всему миру

Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня заявила, что Россия "хуже рака" и подчеркнула, что ее "щупальца" расползлись по всему миру. Запад должен четко осознать реальность угрозы расширения российской агрессии за пределами Украины и усилить помощь украинской армии и народу.

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Касается это как финансовой, так и, прежде всего, военной поддержки. Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки".

В разговоре с "Голосом Америки" спикер парламента Латвии рассказала, что вместе с коллегами из Литвы и Эстонии они убеждали американских законодателей в том, что необходимо срочно восстановить военную поддержку Украины. Пока США и другие западные государства затягиваются, в Украине на поле боя и в мирных городах и селах продолжают гибнуть люди.

И, по словам Миерини, в американском Конгрессе она увидела понимание необходимости как можно быстрее и совместными усилиями остановить войну России против Украины.

"Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, чтобы наши дети ходили в школу и учились там, чтобы мы ходили на работу и занимались своими делами. Украинцы платят высокую цену, чтобы у нас были эти возможности. И поэтому хочу подчеркнуть, что война за Украину – это борьба за мир во всем мире", – отметила Миериня.

Она подчеркнула, что принятого ЕС финансирования для Украины в размере 50 млрд евро – мало. Европа должна наращивать помощь, в частности военную.

"Многие крупные европейские страны активизировались и изменили свое отношение. Если недавно мы видели определенные сомнения, следует ли отправлять в Украину ракеты или другое оружие, то сейчас риторика изменилась. Понятно, что для достижения результата нам нужны решительные, быстрые действия", – убеждена Миериня.

Среди первоочередных шагов, которые должны сделать европейские страны, спикер Сейма Латвии назвала наращивание производства оружия и прежде всего – боеприпасов калибра 155 мм, дефицит которых сейчас остро ощущают украинские воины.

Еще один вектор деятельности – усиление санкционного давления. В частности, введение ограничений, которые в конечном счете помогут привлечь россиян к ответственности за совершенные против Украины военные преступления. Также Миериня убеждена в необходимости конфискации российских активов с последующим их направлением на восстановление Украины.

Одной из основных задач, которые ставила перед собой делегация чиновников стран Балтии во время визита в Вашингтон, Миериня назвала донесение до американцев осознание реальности расширения российской агрессии за пределами Украины.

"Мы уже много лет предупреждаем страны Европы и другие страны мира, что Россия представляет угрозу агрессии. Путин всегда использовал силу для достижения своих целей", – объяснила спикер.

Бездействие мира после того, как Россия устроила войну в Чечне, вторглась в Грузию и аннексировала украинский Крым, привело к возникновению у агрессора ощущения, что ему позволено диктовать мировой порядок.

И положить конец наглости и безнаказанности России может только справедливое наказание для агрессора за содеянное.

"С каждой последующей атакой популярность Путина росла. И Путин почувствовал, что он может добиться того, чего хочет, с помощью силы. Нам нужно привлечь Россию к ответственности за ее действия" — уверена спикер латвийского сейма.

В ходе встреч в Конгрессе делегаты стран Балтии рассказывали о том, как Россия в свое время оккупировала их государства, проводя там политику геноцида и русификации. Воспоминания о пережитом в недавнем прошлом живы у народов этих стран. И они продолжат напоминать миру о том, что делала и о том, что может сделать Россия.

"Россию сравнивают с раковой болезнью, но мы уверены, что Россия хуже рака. Щупальца РФ распространяются по всему миру. Граждане России живут и распространяют хаос. Они пытаются уничтожить демократии. Если мы не остановим Россию, она будет продолжать повторять эти вещи снова и снова, и не только в Балтии, но и в других местах", — подчеркнула Миериня.

По ее словам, на фоне возросшей угрозы со стороны РФ Латвия планирует увеличить оборонные расходы до 3% ВВП к 2027 году. Также страна ежедневно борется с российской пропагандой.

"Они знают, как проникнуть в любую страну. Они умеют продавать хаос. И используют русскоязычное население во всем мире для распространения своего влияния, влияния на внутреннюю политику", — отметила Миериня.

В рамках противодействия российскому влиянию латвийское правительство запретило российскую пропаганду на телевидении, аннулировало разрешение на проживание подозрительных лиц, и приняло закон, согласно которому каждый человек, работающий в государственном управлении в Латвии, должен быть лоялен к стране. И борьба в уже идущей информационной войне продолжается.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз не может допустить военных достижений для кремлевского диктатора Владимира Путина. В этой связи, убежден он, ЕС должен оказывать Украине дальнейшую военную помощь для борьбы с агрессором.