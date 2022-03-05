Россия отправит в Украину 1000 наемников из-за падения боевого духа солдат и провала в войне – CNN

Россия провалила начатую против Украины войну, на десятый день вторжения ее оккупационные войска потеряли наступательные позиции, а солдаты – боевой дух. Но, чтобы "реабилитироваться", Кремль якобы может отправить в нашу страну еще до тысячи наемников.

Об этом пишет CNN. Правда, издание ссылается на данные неназванного высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Отмечается, якобы американская разведка уже видела "некоторые признаки" того, что российские наемники могут быть причастны к вторжению РФ в Украину "в некоторых местах". Но не было ясно, "где именно и в каком количестве".

"Мы видели некоторые признаки того, что они наняты", – заявил ранее упомянутый высокопоставленный представитель американского Минобороны.

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Ныне же, добавляет CNN, он сообщил, что Россия планирует в ближайшие дни или недели отправить еще до тысячи наемников – в помощь физически и морально разбитым российским оккупантам.

"Некоторые силы РФ борются с проблемами морального духа и неудачами на поле боя. В том числе массивный конвой к северу от Киева, который в течение последних нескольких дней в основном остается в тупике", – пояснил чиновник.

По его словам, новые наемники страны-агрессора "смогут укрепить части" войск РФ, ослабевших за десять дней боевых действий. Но о ком именно идет речь, не уточнил.

Чиновник лишь добавил: США считают, что наемники, уже находящиеся в Украине, "плохо проявили себя, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны украинцев". По их данным, только по состоянию на конец февраля в ходе войны уже было убито около 200 таких российских наемников.

Напомним: в Овруче на Житомирщине ВСУ взяли в плен наемника ПВК Вагнера, воевавшего в Сирии. В Украину он ехал убивать мирное население. Оккупант рассказал, сколько ему за это платят.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко подчеркнул, что оккупационные войска сознательно нарушают все возможные правила ведения войны и с такими террористами не может быть переговоров. Он призвал их возвращаться назад, ведь украинские защитники без предупреждений и сострадания будут уничтожать врага.

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