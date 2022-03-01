В Овруче попал в плен 'вагнеровец', воевавший в Сирии. Видео

В городе Овруч Житомирской области взяли в плен "вагнеровца", который приехал за деньги убивать мирное население Украины. Оккупант рассказал сколько ему платят и осознал, что Путин – ху*ло.

Также пленный признал, что никаких "нацистов", о которых ему рассказывали в РФ, он в Украине не увидел. Видео с допросом опубликовано в Telegram-канале "Правда Геращенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам задержанного оккупанта, он воевал в Сирии, где получал за убийства мирного населения 60 долларов в день. Теперь же, когда Россия напала на Украину, он получает 2% от оклада.

Видео дня

"Пленен наемник ЧВК "Вагнер"! В Овруче попал в плен "вагнеровец", воевавший в Сирии. Там он получал 60$ в день за убийство женщин и детей! За Украинских женщин и детей путин платит ему всего 2% от оклада! Но в Украине он внезапно прозрел и считает путина ху*лом!", – говорится в сообщении.

Кроме того, пленный рассказал, что с ним по-человечески отнеслись после задержания.

Напомним, за шесть дней после вторжения России в руки украинских защитников попали сотни российских солдат. Оказавшись в плену, оккупанты признаются родным, что родина послала их на войну в Украину и бросила.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусские СМИ рассказали, куда увозят раненых российских военных, получивших травмы в войне против Украины. По словам правозащитников, речь идет о молодых голодных армейцах с жуткими ранами. Перевозившие их автобусы приходится "шлангом отмывать от крови".

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