'Бойтесь нашего гнева, вам его не сдержать': глава Госпогранслужбы пригрозил оккупантам

Страна-агрессор Россия развязала против Украины кровавую и ничем не оправданную войну, к тому же оккупационные войска сознательно нарушают все возможные правила ее ведения. С такими террористами не может быть никаких переговоров, украинские защитники без предупреждений и без сожаления будут их уничтожать.

Особенно, за убитых ими детей и слезы женщин, заявил глава Государственной пограничной службы (ГПСУ) Сергей Дейнеко. Призыв к нашим воинам и в то же время предупреждение оккупантам он оставил в посте на Facebook.

"Амбиции победоносия видит и осуждает весь мир. И враг смущается, ведь с 24 февраля чувствует на себе всю неукротимую ярость украинских защитников и всего Украинского народа. Быстрого порабощения Украины, как планировалось, не получилось", – подчеркнул главный пограничник страны.

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Он отметил, что "российские твари не имеют чести и достоинства". Что бы ни говорили захватчики (в том числе те, которые трусливо сдаются в плен ВСУ), они нарушают все возможные правила ведения войны и сознательно разрушают гражданскую инфраструктуру.

Дейнеко напомнил, что оккупанты применяют против мирных украинских городов артиллерию и авиацию, от их снарядов погибают наши дети и женщины. Войска РФ намеренно попадают в детские сады, школы и больницы. Из танков солдаты российской армии цинично расстреливают автомобили с людьми.

"Обращаюсь к каждому, кто действует от имени страны-террориста и их пособников. Знайте! За пролитые слезы наших женщин, за убитых вами украинских детей, за каждого погибшего взрослого, побратима, за всех украинцев, на которых вы направили свои ракеты, мы будем вас уничтожать! Без предупреждений и без сожаления!" – предупредил глава ГПСУ.

Он подчеркнул, что с террористами не может быть переговоров. Поэтому вместо сказок типа "мы не знали", "ехали на учения", посоветовал оккупантам сразу бросать оружие и возвращаться назад.

Ведь украинские воины и обычные люди не успокоятся, пока наша земля не очистится от врага.

"Бойтесь нашего гнева, вам его не сдержать! Пограничники, воины Вооруженных сил, Нацгвардии, подразделений территориальной обороны, других силовых ведомств и структур мотивированы, устойчивы и непоколебимы в желании освободить родную землю от русской орды", – предупредил Дейнеко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники участвуют в операциях по освобождению территорий страны от российских захватчиков. В четверг, 3 марта, бойцы 5-го погранотряда вместе с ВСУ вышли на линию госграницы Украины в Сумской области.

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