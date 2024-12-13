Российские власти находятся на пороге заключения соглашения с повстанцами в Сирии о сохранении контроля над двумя важными военными базами. Речь идет о морском порту в Тартусе и авиабазе Хмеймим.

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Об этом сообщили источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке в разговоре с агентством Bloomberg. Переговоры сводятся к тому, чтобы обеспечить оставление российских войск в этих стратегических точках.

Министерство обороны России надеется на неформальное понимание с боевиками группы Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), возглавляющих одну из крупнейших исламистских группировок в регионе. Однако российские источники признают, что ситуация остается нестабильной из-за возможных политических изменений в Сирии.

Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел РФ, также подчеркнул, что Москва поддерживает контакт с представителями ХТШ в Дамаске и надеется на их готовность обеспечить безопасность иностранных дипломатов. Россия планирует сохранить свои базы в Сирии, поскольку борьба с Исламским государством еще не закончена.

"Я предполагаю, что все согласны с тем, что борьба с терроризмом и остатками ИГИЛ не окончена. Базы остаются на территории Сирии, где они были", - отметил представитель российского МИД.

Россия арендовала эти базы в Сирии в 2017 году сроком на 47 лет. Они используются для стратегических операций в странах Африки. Из-за авиабазы Хмеймим группа Вагнер получила доступ в Центральноафриканскую Республику для защиты президента от повстанцев. Также Россия участвовала в конфликте в Ливии, где группа Вагнер попыталась захватить столицу Триполи.

Грузы и военный персонал через Сирию поставляются в страны Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер), где были вооруженные перевороты и разрыв связей с западными странами.

Пока техника остается на авиабазе Хмеймим, а корабли покинули порт в Тартусе, но фрегаты находятся в радиусе 7-12 км от берега. Таким образом технику и материальные средства выводят из-под возможного удара. Таким образом, технику и материальные средства выводят из-под возможного удара. Эвакуация пока не наблюдается.

Фидели Гуанджика, советник президента Центральноафриканской Республики, утверждает, что у Москвы есть резервный план. Он предусматривает возможность поставки через Ливию или использование портов в Камеруне и Конго-Браззавиле. Гуанджик также выразил готовность своей страны содействовать России в доставке военного оборудования и солдат в другие страны Сахеля.

Как сообщал OBOZ.UA, для отступления из Сирии Россия задействовала караван военно-транспортных самолетов, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники. С авиабазы "Хмеймим" запланированы перелеты бортов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

Сирийские повстанцы свергли режим Асада, он отдал власть и скрылся в Россию. 8 декабря повстанцы заявили, что столица страны Дамаск "теперь свободен от Башара Асада".

Российские власти помогли сирийскому диктатору бежать из страны. При этом Москва устроила "спектакль" с авиакатастрофой.

Прибыв в Москву свергнутый сирийский диктатор Башар Асад пригласил политическое убежище в РФ. Кремль предоставил ему убежище "по гуманитарным соображениям".

После того, как Асад и его семья покинули страну, сотни людей ворвались в роскошный дворец сирийского диктатора.

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