Задействовали караван самолетов: в ГУР рассказали о бегстве российских войск из Сирии

Для отступления из Сирии российские силы задействовали караван военно-транспортных самолетов, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники. С авиабазы "Хмеймим" запланированы перелеты нескольких бортов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

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Привлекая караван самолетов, россияне ретируются из страны, где с 2015-го поддерживали диктаторский режим Башара Асада. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Также государство-агрессор привлекает дополнительные объекты флота: в частности, в городе Балтийск приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз Sparta II и большой десантный корабль "Александр Шабалин". Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Иван Грен", – говорится в сообщении.

По данным украинской военной разведки, в операции "сирийское отступление" также принимают участие вражеские фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко". В порту Тартуса россияне производят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.

"Вероятно, государство-агрессор рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по поводу беспрепятственного выхода из Сирии. Даже представители так называемой московской дипломатии больше не называют восставшие против режима Асада группировки "террористами", а демонстрируют нейтральную, даже "милую" публичную риторику", – подчеркнули в ГУР.

Там добавили, что среди остатков российского контингента в Сирии продолжаются фрустрация и угнетение – россияне даже выражают недовольство своими командирами, в частности их организационной несостоятельностью. Одна из военных баз с российскими солдатами находится в осаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации при СНБО предположили, что Россия может перебросить своих военных из Сирии в Украину. Однако речь идет о сравнительно небольшом количестве сил. По состоянию на лето 2024 года в Сирии было около 6000-7500 российских солдат, включая представителей частных военных компаний.

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