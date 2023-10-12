Риторика ХАМАС совпадает с заявлениями Путина: в сети привели доказательства

Террористы во всем мире действуют одинаково: вероломно вторгаются на чужую территорию, бьют по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, совершают зверства над мирным населением, при этом оправдывают себя, перекладывая вину на тех, на кого напали, врут, обвиняя во лжи весь мир. Это в очередной раз доказали действия боевиков ХАМАСа в Израиле, буквально копирующих действия российских оккупантов в Украине, и риторика одних и других.

В сети сравнили заявления руководства ХАМАСа и российского диктатора Владимира Путина и его свиты. Собранные изречения одних и других поразительно схожи и по форме, и по содержанию.

Хамас, так же как и Путин, оправдывает свое вторжение тем, что у них "не было другого выхода", ибо если бы они не напали первыми, то стали бы жертвами тех, на кого напали. Причем террористы не называют войну войной, а говорят об "операции".

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"Если бы не началась операция буквально на следующий день начались операции со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины", – заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин о вторжении в Украину.

В ХАМАСе заявление Володина "пересказали своими словами".

"Согласно разведданным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к оккупации. Сначала должны быть организованы убийства лидеров сопротивления, а затем проведены операции в Газе и разных регионах. В ответ на все это и была начата операция", – заявил член политического бюро ХАМАС Махмуд Мердави.

При этом и ХАМАС и Путин жалуются, что у них просто не было иного выхода:

В то время как Россия "страдала от геноцида" на востоке Украины, ХАМАС страдал от "оккупации".

Устроив кровавый террор на захваченных территориях, в обеих террористических структурах цинично заявляют, что "не убили ни одного мирного жителя".

Ну и врут террористы тоже одинаково:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин открыто поддержал Палестину, комментируя войну в Израиле. Он заявил, что Москва выступает за создание Палестинского государства, но в то же время цинично призвал "не трогать женщин и детей".