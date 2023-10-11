Путин высказался в поддержку Палестины и цинично призвал 'не трогать детей и женщин'

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин высказался в поддержку Палестины, комментируя войну в Израиле. Он заявил, что Москва выступает за создание Палестинского государства, хотя признал, что то, что происходит на Ближнем Востоке – "это ужасно", и цинично призвал "не трогать женщин и детей".

Соответствующее заявление диктатор озвучил 11 октября на пленарном заседании "Российской энергетической недели". "Речь при создании Израиля шла и о создании сразу суверенной Палестины, но этого так и не было сделано", – заявил Путин, который сам проигнорировал международные договоренности, развязав преступную войну против Украины.

На заседание также прибыл премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, который обратился к Путину за содействием в прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

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Путин в свою очередь заявил, что "палестинская проблема – в сердце каждого мусульманина, и воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень" и призвал мужчин, "решивших бороться", "оставить в покое женщин и детей".

"Если уж мужчины решили между собой бороться, то пускай борются между собой, оставьте детей и женщин в покое", – выдал глава Кремля.

По словам лидера страны-агрессора, "неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной, но это может привести к большим проблемам".

При этом Путин добавил, что "не понимает, почему США стягивают авианосные группы к Израилю", – по его мнению, "это усугубляет ситуацию".

Кроме того, диктатор попытался вновь оправдать военную агрессию против Украины, повторив пропаганду о том, что на Донбассе "восемь лет убивали женщин, детей, стариков", и о том, что у Москвы якобы не было выбора.

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