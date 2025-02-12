Развернули назад: эксперты объяснили, почему россиянам не дали вывезти ракеты к С-300 и С-400 из Тартуса

Сирийские силы безопасности заблокировали конвой военных машин РФ, пытавшихся вывезти из порта Тартус зенитные ракеты к комплексам С-300 и С-400. Колонне из 24 машин пришлось развернуться и возвращаться назад.

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В сети обнародовали соответствующее видео. Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

"Если выходить из этого видео, то рашисты этим конвоем хотели вывезти минимум до полусотни зенитных управляемых ракет (ОКР), и на первый взгляд здесь особо нечего обсуждать – рашисты не смогли вывезти морем эти ракеты, так и хорошо, потому что это означает, что эти ВКР враг не сможет использовать в войне против Украины. Однако если попытаться проанализировать геополитический контекст этой истории, то картина станет несколько сложнее", – отметили эксперты.

Россия годами удерживала свои базы в Сирии, но сейчас ее влияние слабеет. Хотя официального решения о выводе российских войск нет, Турция и страны Европы уже не раз требовали убрать россиян из Сирии.

До сих пор фиксировали случаи переброски российской техники из Сирии в Ливию – еще одну "горячую точку", где пересекаются интересы Кремля, Европы и Турции.

Соответственно, как отмечают эксперты, реальный интерес всех указанных сторон выглядит так: российские войска должны "испариться" из Сирии в частности, при этом не попасть в Ливию, а если они исчезнут вообще, то станет еще лучше.

Однако сейчас российские войска по-прежнему остаются в Сирии, хотя текущая численность их контингента остается неизвестной.

"Похоже, что в ближайшее время эпизодов с тем, как силы безопасности Сирии ограничивают возможность маневрирования войск РФ в этой стране, явно станет больше, что, в свою очередь, будет постоянно напоминать об опасности для мира от Кремля", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны в новом правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра допустил сохранение военных баз РФ, однако намекнул, что условием может стать выдача экс-президента Башара Асада, получившего убежище в РФ. По его словам, новое возможное соглашение с Москвой должно соответствовать интересам Дамаска.

Ранее СМИ сообщили, что попытки России договориться с новыми властями Сирии о сохранении военных баз зашли в тупик. По итогам переговоров правительство повстанцев потребовало от Москвы признать "прошлые ошибки" и выплатить компенсацию. А новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости экстрадиции Башара Асада.

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