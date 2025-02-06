"Равносильно этнической чистке": в ООН осудили план Трампа касательно сектора Газа
В Организации Объединенных Наций отреагировали на план президента США Дональда Трампа по взятию под контроль сектора Газа и отселению оттуда палестинцев. Генсек Антониу Гутерреш предостерег от "этнических чисток".
Он считает, что любые решения для Газы должны "оставаться верными основам международного права" и не усугублять проблему. Об этом сообщает The Guardian.
"Важно избегать любых форм этнических чисток. И, конечно, он подтвердит решение о двух государствах", – сказал Гутерреш.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что "любое принудительное перемещение людей равносильно этнической чистке".
Напомним: Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда мирное население. Согласно его предложению, палестинцы в анклаве должны быть навсегда перемещены в Египет и Иорданию.
Также Трамп пообещал избавить сектор Газа от оружия и разрушенных построек.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уже поддержал данное предложение Трампа. По его словам, республиканцы Палаты представителей поддержат Трампа в его инициативе.
В Белом доме объяснили идею Трампа, отметив, что он хочет обеспечить крепкий мир на Ближнем Востоке и уничтожить исламистскую террористическую организацию ХАМАС.
Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Германии раскритиковали идею Трампа касательно сектора Газа. В ФРГ считают ее неприемлемой, поскольку это противоречит международному праву, и настаивают на решении ближневосточной проблемы по принципу двух государств.
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