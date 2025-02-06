'Равносильно этнической чистке': в ООН осудили план Трампа касательно сектора Газа

В Организации Объединенных Наций отреагировали на план президента США Дональда Трампа по взятию под контроль сектора Газа и отселению оттуда палестинцев. Генсек Антониу Гутерреш предостерег от "этнических чисток".

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Он считает, что любые решения для Газы должны "оставаться верными основам международного права" и не усугублять проблему. Об этом сообщает The Guardian.

"Важно избегать любых форм этнических чисток. И, конечно, он подтвердит решение о двух государствах", – сказал Гутерреш.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что "любое принудительное перемещение людей равносильно этнической чистке".

Напомним: Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда мирное население. Согласно его предложению, палестинцы в анклаве должны быть навсегда перемещены в Египет и Иорданию.

Также Трамп пообещал избавить сектор Газа от оружия и разрушенных построек.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уже поддержал данное предложение Трампа. По его словам, республиканцы Палаты представителей поддержат Трампа в его инициативе.

В Белом доме объяснили идею Трампа, отметив, что он хочет обеспечить крепкий мир на Ближнем Востоке и уничтожить исламистскую террористическую организацию ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Германии раскритиковали идею Трампа касательно сектора Газа. В ФРГ считают ее неприемлемой, поскольку это противоречит международному праву, и настаивают на решении ближневосточной проблемы по принципу двух государств.

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