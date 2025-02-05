'В Палате представителей поддержат': спикер Джонсон высоко оценил предложение Трампа по сектору Газа

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал предложение президента Дональда Трампа о том, чтобы Америка взяла под контроль охваченный войной сектор Газа. По его словам, республиканцы Палаты представителей поддержат Трампа в его инициативе.

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Об этом Джонсон сказал на пресс-конференции в среду, 5 февраля, передает Times of Israel. Глава Белого дома, как говорит спикер, готов к "смелым и решительным" действиям, чтобы попытаться обеспечить мир в этом регионе.

"Первоначальное заявление вчера, я думаю, было встречено удивлением многими, но, я думаю, приветствовалось людьми по всему миру. Почему? Потому что этот район очень опасен, и он (Трамп. – Ред.) предпринимает смелые, решительные действия, чтобы попытаться обеспечить мир в этом регионе", – заявил он.

Отметим, что после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США могут взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда мирное население. Палестинцы в анклаве, по его убеждению, должны быть навсегда перемещены в Египет и Иорданию.

Президент сказал, что США возьмут ответственность за демонтаж в секторе Газа неразорвавшихся бомб и другого оружия, избавятся от разрушенных зданий и создадут экономическое развитие, которое "обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района".

Нетаньяху в свою очередь сказал, что идея "заслуживает внимания". Он добавил, что для его страны важно убедиться, что территория Газы больше не представляет угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии раскритиковали предложение Трампа навсегда выдворить палестинцев из сектора Газа. Там считают такую идею неприемлемой, поскольку это противоречит международному праву и настаивает на решении ближневосточной проблемы по принципу двух государств.

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