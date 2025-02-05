'Право Палестины на существование не подлежит обсуждению': в Германии раскритиковали идею Трампа относительно сектора Газа

В Берлине отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа навсегда выдворить палестинцев из сектора Газа, переместив их в Египет и Иорданию. В Германии считают такую идею неприемлемой, поскольку это противоречит международному праву и настаивает на решении ближневосточной проблемы по принципу двух государств.

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Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в Берлине в среду, 5 января. Также заявление по поводу высказываний Трампа обнародовала глава МИД Анналена Бербок.

Гебештрайт подчеркнул, что позиция Германии состоит в необходимости создания Палестинского государства.

"Право Палестины на существование не подлежит обсуждению. Так же, как безопасность Израиля. Одновременно должна быть перспектива создания Палестинского государства… на западном берегу реки Иордан и секторе Газа. Это наша позиция", – сказал Гебештрайт.

Спикер отметил, что Берлин собирается обсудить с новой администрацией США эту тему.

В свою очередь глава МИД Анналена Бербок заявила, что Газа не должна быть оккупирована или заново заселена. По ее словам, сектор принадлежит палестинцам и должен находиться в Палестинском государстве.

"Изгнание палестинского гражданского населения из Газы было бы не только неприемлемым, но и противоречило бы международному праву... Гражданское население Газы не должно быть перемещено, Газа не должна быть оккупирована или повторно заселена... Ясно, что Газа, как и Западный берег (Иордану), и Восточный Иерусалим". – подчеркнула дипломатка.

Она назвала решение о создании двух государств единственно верным, которое позволит палестинцам и израильтянам жить в мире, безопасности и достоинстве.

Бербок отметила, что Газа, масштабы разрушений в которой "впечатляют", должна быть восстановлена как можно скорее, и это потребует большого международного участия. "Европейцы готовы выполнять свою роль вместе с США и партнерами в регионе", - отметила она.

При этом министерша подчеркнула, что "террористы ХАМАС больше не должны играть роли в Газе в будущем, это вопрос безопасности как Израиля, так и региона". Теперь, по ее словам, все усилия должны быть направлены на выполнение второго этапа соглашения о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что США могут взять под контроль Газу и выселить оттуда палестинцев. Глава Белого дома предложил, что палестинцы должны быть навсегда выдворены из сектора в Египет и Иорданию.

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