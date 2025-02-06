'Президент предан уничтожению ХАМАС': в Белом доме объяснили идею Трампа об отселении жителей сектора Газа

Президент США Дональд Трамп хочет обеспечить крепкий мир на Ближнем Востоке и уничтожить исламистскую террористическую организацию ХАМАС. Именно поэтому он выдвинул идею взятия Соединенными Штатами под контроль сектора Газа.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Ее цитирует издание The Guardian.

Представительница напомнила, что Трамп во вторник, 4 февраля, заявил об "абсолютной незыблемости" дружбы и приверженности между США и израильским народом.

"Президент предан уничтожению ХАМАС и обеспечению крепкого мира для всего региона", – сказала Каролин Ливитт.

Она подчеркнула, что предложение Трампа взять под контроль Сектор Газа "демонстрирует такую преданность".

По словам спикера Белого дома, Трамп – "нестандартный мыслитель" и "дальновидный лидер", который "решает проблемы, считающиеся многими неразрешимыми".

Напомним, 4 февраля президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США могут взять под контроль Газу и выселить оттуда палестинцев. Глава Белого дома предложил навсегда переселить палестинцев из сектора в Египет и Иорданию.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал предложение президента Дональда Трампа о том, чтобы Америка взяла под контроль охваченный войной сектор Газа. По его словам, республиканцы Палаты представителей поддержат Трампа по его инициативе.

В то же время в Германии раскритиковали предложение Трампа навсегда выдворить палестинцев из сектора Газа. Там считают такую идею неприемлемой, поскольку это противоречит международному праву и настаивают на решении ближневосточной проблемы по принципу двух государств.

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