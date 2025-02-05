Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа, и высказался по поводу судьбы палестинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда мирное население. Глава Белого дома предложил, что палестинцы в анклаве должны быть навсегда перемещены в Египет и Иорданию.

Видео дня

Трамп пообещал избавить сектор Газа от оружия и разрушенных зданий. Об этом сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции американский президент заявил, что контроль Соединенных Штатов над сектором Газа обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для местного населения.

"США захватят сектор Газа, и мы тоже проведем там работу. Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте, выровняем место и избавимся от разрушенных зданий, выровняем его, создадим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района", – сказал Трамп.

Также он добавил, что Вашингтон попросит другие соседние страны принять палестинцев, перемещенных из Газы. При этом ранее глава Белого дома называл конкретные страны – Египет и Иорданию, однако они и другие арабские государства отвергли такое предложение.

На вопрос о том, что готов ли Вашингтон отправить американские войска в Газу в рамках такого предложения Трамп заявил, что США "сделают то, что необходимо". Кроме того, американский президент предположил, что в Газе будут жить люди со всего мира.

"Мы сделаем то, что необходимо. Если необходимо, мы это сделаем. Мы захватим эту часть. Мы собираемся ее развивать, создадим тысячи рабочих мест, и это будет то, чем весь Ближний Восток сможет очень гордиться", – отметил Трамп.

Напомним, в сети показали, как выглядит северная часть сектора Газа после 15 месяцев войны террористической группировки ХАМАС с Армией обороны Израиля. Активная фаза боевых действий началась в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля обещал уничтожить группу боевиков ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Однако по состоянию на данный момент группировка оказывает влияние на ситуацию в секторе Газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!