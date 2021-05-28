Расшифровка Минска о переговорах пилота неправдивая и неточная, – глава Ryanair

Директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал "неправдивой и неточной" расшифровку переговоров пилота рейса Афины – Вильнюс с диспетчерами в Минске, предоставленную Министерством транспорта Беларуси.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в письме О'Лири от 26 мая к министру транспорта Беларуси Алексею Авраменко. По его словам, диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки.

"У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза [нахождения] взрывного устройства на борту", – подчеркнул глава компании.

Напомним, О'Лири также назвал "умышленным и незаконным похищением" ситуацию с их самолетом в Беларуси. Глава Ryanair потребовал, чтобы Минск назвал имена "трех пассажиров, работающих на КГБ".

Ранее департамент по авиации Минтранса Беларуси опубликовал письмо с угрозами, которым якобы объясняется решение посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair. Также была опубликована якобы расшифровка переговоров пилота рейса с диспетчерами в Минске.

Между тем, пассажиры рейса Афины – Вильнюс не верят в сообщения о "заминировании". Они назвали постановкой ситуацию с вынужденным приземлением лайнера, поскольку бомбу там так и не нашли, зато задержали блогера-оппозиционера Романа Протасевича.

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