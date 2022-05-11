"Путин больше не действует рационально": в Германии выступили за смену курса в отношениях с РФ

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен призвала к пересмотру немецкой политики в отношении России. По ее словам, президент России Владимир Путин попирает международные договоры и доверительное сотрудничество.

Об этом она заявила в интервью изданию Funke Mediengruppe. Эскен подчеркнула, что Путин больше не действует рационально и это мешает разрешению конфликтов переговорным путем.

"Разрешение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным на протяжении многих десятилетий, как и преобразование посредством торговли. Однако мы видим, что Путин больше не действует рационально", – заявила Саския Эскен.

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Она констатировала, что Путин попирает международное право, договоры, доверительное сотрудничество.

"Для нас это означает, что мы будем еще более сплоченными в Европе и с нашими международными партнерами, чтобы суметь защитить наши ценности и свободу", – сказала сопредседатель СДПГ.

Также она подчеркнула, что в будущем у Германии больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей.

Как известно, в Социал-демократическую партию Германии также входят канцлер Германии Олаф Шольц и один из его предшественников на этом посту Герхард Шредер. Ранее Эскен призвала Шредера добровольно покинуть ряды социал-демократов из-за его отказа уйти с должности в российском концерне "Роснефть".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "крупнейшей катастрофой нашего времени". Он заявил, что глава Кремля Владимир Путин не может выиграть войну против Украины, поскольку это создаст риск международного произвола.

Также Шольц заявил, что Путин не оставляет Германии другого выбора, кроме как снабжать оружием Украину. По его словам, то, что натворил Путин, "не может сойти ему с рук".

В свою очередь, немецкие СМИ писали, что правительство страны готовится к любой внезапной остановке поставок российского газа. Для этого в стране разрабатывают чрезвычайный пакет мер, который может включать в себя взятие под контроль критически важных компаний.