Шольц назвал войну РФ против Украины катастрофой и заявил, что Путин не получит победы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что глава Кремля Владимир Путин не должен выиграть войне против Украины, поскольку это создаст риск международного произвола. Глава правительства также назвал полномасштабное вторжение РФ "самой большой катастрофой нашего времени".

Об этом сообщает издание Bild. По словам политика, российская агрессия знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком по окончании холодной войны.

"Агрессия России против Украины – самая большая катастрофа нашего времени. Мир после этой агрессивной и истребительной войны уже не будет таким, как раньше. Его уже нет", – сказал он.

Шольц отметил, что "многие умные головы" считали бы такую ​​эскалацию невозможной из-за тесных международных связей после 1989 года.

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"С рациональной точки зрения тесная взаимозависимость национальных экономик уже давно сделала вооруженные конфликты настолько дорогими, что ни одна сторона не должна думать о том, чтобы прибегнуть к этому методу", – отметил он.

Однако любая "рациональная логика издержек и выгод" разбивается, когда "иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер... Если Путину это сойдет с рук, то существует риск международного произвола. Только по этой причине Россия не должна победить", – добавил канцлер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олаф Шольц и президент США Джо Байден заявили, что не признают легитимность никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины. Они в который раз призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий и выводу войск с территории страны.