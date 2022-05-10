Германия готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ – Reuters

Немецкое правительство готовится к любой внезапной остановке поставок российского газа. Для этого в стране разрабатывают чрезвычайный пакет мер, который может включать в себя взятие под контроль критически важных компаний.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех лиц, осведомленных в этом вопросе. Подготовкой кризисного плана занимается Министерство экономики Германии.

Отмечается, что Германия уже поддержала санкции против России в отношении угля и нефти, а также европейское газовое эмбарго. Однако теперь в ФРГ опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть потоки газа.

В связи с этим в Германии хотят подготовиться к такому сценарию и быть в состоянии справиться с трудностями, если это произойдет.

Видео дня

"Правительство поддержит предоставление дополнительных кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний, помогая им справиться с растущими ценами, и может взять под свое крыло критически важные компании, такие как нефтеперерабатывающие заводы", – говорят немецкие чиновники.

Так, в апреле Берлин одобрил поправку к законодательству, позволяющую государству в случае крайней необходимости взять под контроль энергетические компании.

Один из собеседников Reuters сказал, что рассматривался также вариант национализации энергетических компаний. Однако его нужно тщательно взвесить и обосновать соображениями безопасности энергопоставок, а не санкциями против России.

Отмечается, что окончательный правительственный пакет чрезвычайных мер на данный момент еще не завершен.

"Германия также изучает, как она будет нормировать газ в чрезвычайной ситуации. Регулирующий орган рассматривает вопрос о том, следует ли отдать предпочтение промышленности перед домохозяйствами", – сказано в сообщении.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек добавил, что в последние недели страна предприняла "интенсивные усилия" по сокращению использования российской энергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия начала строительство терминала сжиженного природного газа для замены российскому газу. Первый камень заложен в портовом городе Вильгельмсхафен. Страна намерена завершить строительство и подключить терминал к системе газоснабжения в ускоренном порядке в течение 10 месяцев.