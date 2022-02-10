Псаки о совместных учениях РФ и Беларуси: рассматриваем это как действия, направленные скорее на эскалацию

Российско-беларусские военные учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в Беларуси 10 февраля, можно назвать скорее эскалацией ситуации вокруг Украины, чем деэскалацией. Такие действия вызывают обеспокоенность США.

Об этом на брифинге для журналистов 9 февраля заявила спикер Белого дома Джен Псаки. Она обратила внимание на то, что эти мероприятия происходят в непосредственной близости границ с Украиной. Однако, по ее словам, прогнозы по поводу вторжения делать рано, и соответствующий вопрос нужно задавать Пентагону.

"Рассматриваем подготовку к этим военным учениям скорее как эскалацию, а не деэскалацию", – подчеркнула она.

Видео дня

Напомним: в Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022". Их цель якобы отработка действий по отражению внешней агрессии во время оборонительной операции, борьбе с терроризмом и защите интересов Союзного государства. Продлятся учения до 20 февраля.

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Он состоялся после визитов последнего в Киев и Москву. Французский президент с американским лидером затронули тему Украины и российской эскалации вокруг ее границ.

В свою очередь спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге обратила внимание, что это уже третий телефонный разговор между Макроном и Байденом за неделю. Она отметила, что президент США в ближайшее время намерен провести еще переговоры с европейскими лидерами.

Как сообщал OBOZREVATEL: