Рымарук: войска РФ не осмелятся пересечь границы Украины, но после учений их перекинут на Донбасс. Интервью

Российско-белорусские учения не представляют угрозы для Украины. В частности, задействованные в них ракетные комплексы "Искандер" и зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Однако после окончания учений часть российских военных и техники может быть тайно перекинута на Донбасс.

Очередное обострение на фронте возможно уже весной. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран АТО, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

– В путинской партии "Единая Россия" озвучили инициативу по поставкам в "ДНР" и "ЛНР" "отдельных видов вооружений" на вполне официальной основе. Если эти "республики" будут снабжаться оружием открыто, это каким-то образом повлияет на сегодняшнюю ситуацию на Донбассе?

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– Если Россия будет поставлять современное летальное оружие, производимое российским оборонпромом, на временно оккупированные территории, это станет лайтовым ответом на международную помощь наших международных партнеров, США и Великобритании.

Повлияет ли это на переговорный процесс? Это вопрос больше к дипломатам. Но это в очередной раз приведет нас к переговорному тупику.

– Допускаете ли вы, что Донецк и Луганск получат современное высокоточное оружие от России?

– Наши партнеры из волонтерской организации Inform Napalm, международная мониторинговая миссия ОБСЕ ежемесячно или даже еженедельно фиксируют вооружение, которое не производится в Украине и которое нет возможности изготовить на временно оккупированной территории. Вооружение с российской маркировкой, с обслуживающим персоналом, с кадровыми российскими военнослужащими – это все всем давным-давно понятно.

– Итак, мы будем об этом знать. Но как мы можем повлиять на этот процесс? Как сможем обезопасить себя?

– Только в тесном сотрудничестве с лидерами "нормандской" четверки, Великобритании и США, требуя ужесточения санкций против Российской Федерации. Это пока единственный инструмент, который мы можем использовать.

А то, что российская современная техника давно присутствует на этих территориях, какая-то часть из нее проходит испытание в реальных боевых условиях – это доказанный факт. Мы видим их средства радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в отчетах ОБСЕ, в частности, есть кадры, на которых они незаконно пересекают государственную границу Украины. Фактов слишком много.

– В Беларуси начались совместные белорусско-российские учения. По информации главы НАТО Столтенберга, там уже находятся комплексы "Искандер", системы С-400, истребители Су-35. Могут ли эти вооружения и вообще учения представлять опасность для Украины?

– То, что это вооружение будет задействовано в учениях, мы узнали еще несколько недель назад, когда фиксировалось массивное перекидывание вооружений из центральных и восточных округов РФ. Несут ли они угрозу? В таком количестве – нет. Категорически нет.

И я думаю, что этого количества личного состава будет недостаточно. Они не отважатся пересечь линию государственной границы.

– Столтенберг также отметил, что плюс 30 тысяч российских военных на территории Беларуси – это беспрецедентно большое количество за всю историю совместных учений. Не считаете ли вы, что у России есть возможность скрыть реальное количество своих военных в Беларуси?

– На самом деле, это достаточно небольшое количество военнослужащих РФ. Они уже давно находятся на территории Беларуси с тех пор, как в этой стране начались массовые протесты. Силы специальных операций Главного разведывательного управления РФ там остаются достаточно долгое время.

Оставить в Беларуси тех 30 тысяч военнослужащих, "Искандеры", авиацию и т.д. – это невозможно. Они будут возвращаться. Более того, я прогнозирую, что после этих учений часть военнослужащих, часть техники будет тайно перебрасываться в западный военный округ РФ, а затем так же тайно будет перевозиться на временно оккупированные территории.

Мы об этом говорили, говорим и будем говорить, потому что именно такой процесс происходит после каждых военных учений РФ – командных или совместных командно-штабных.

К примеру, часть техники после "Запад-2020" и часть военнослужащих была переброшена на оккупированную территорию.

– Вы допускаете, что "армии" "ДНР" и "ЛНР" могут быть усилены "Искандерами" или С-400?

– Нет, я не думаю, что им дадут именно такое оружие. Если военная помощь будет принята на официальном уровне в РФ, это будут открытые поставки артиллерийского вооружения, боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов и другого вооружения стратегического класса.

С военной точки зрения "Искандеры" и С-400 не нужны на Донбассе, потому что их можно применять даже с территории России. Этого вооружения у РФ хватает на территории полуострова Крым, откуда они могут наносить удары. Есть тактическое вооружение, а есть стратегическое. В данном случае речь идет о стратегическом вооружении с достаточно большими дальностями.

Но давайте посмотрим на историю. То, что сейчас декларируется самое низкое количество обстрелов, наименьшее количество убитых и раненых – это одна история. Но мы видим, что никакой режим прекращения огня не работает. Соответственно, после этих учений перекинется техника, сейчас на оккупированной территории проводится масштабные военные сборы, масштабные учения тех же связистов, беспилотчиков, артиллеристов, я прогнозирую, что в ближайшее время, в марте-апреле, мы увидим обострение на востоке Украины.