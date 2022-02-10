В Беларуси стартовали масштабные военные учения с Россией: появились подробности. Видео

10 февраля в Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022". Их цель якобы отработка действий по отражению внешней агрессии во время оборонительной операции, борьбе с терроризмом и защите интересов Союзного государства.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, учения продлятся до 20 февраля. В их рамках выполняются мероприятия по усилению охраны границы в случае проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, уничтожению незаконных вооруженных формирований условного противника и т.п. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Отмечается, что в учениях задействован ряд полигонов: Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский, Осиповичский, а также отдельные участки местности и аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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Согласно сообщению, к учениям привлечены силы Восточного военного округа России и ВС Беларуси.

Напомним: ранее посол России в Минске сообщил, что РФ намерена провести совместные военные учения с Беларусью. Они будут называться "Щит союза – 2023" и пройдут на территории России. Подготовка к новым учениям начнется после окончания учений "Союзная решимость – 2022".

По его словам, при известии о любых российских учениях Запад начинает говорить о различных угрозах. Но Грызлов утверждает, что это все якобы фейки, а военные РФ и Беларуси после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации.

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