Байден созвонился с Макроном после его визитов в Киев и Москву: подробности от Белого дома

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Он состоялся после визитов последнего в Киев и Москву.

Об итогах коротко сообщается на сайте Белого дома. Стороны обсудили переговоры Макрона с президентами Украины и России.

Также французский президент с американским лидером затронули тему Украины и российской эскалации вокруг ее границ.

"Они говорили о дипломатии и усилиях по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины", – сказано в сообщении.

В свою очередь спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге обратила внимание, что это уже третий телефонный разговор между Макроном и Байденом за неделю. Она отметила, что президент США в ближайшее время намерен провести еще переговоры с европейскими лидерами.

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Кроме того, представитель администрации Байдена уточнила Вашингтон пока не давал оценку результатам визитов французского лидера в Украину и Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло на следующий день после встречи с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. О главных итогах визитов читайте в нашем материале.