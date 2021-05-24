Протасевича заставили молить о жизни: что пишут мировые СМИ о похищении самолета Ryanair агентами КГБ

Дерзкий "захват" самолета авиакомпании Ryanair спецслужбами Беларуси ради задержания Романа Протасевича – критика незаконно избранного президента Александра Лукашенко – ожидаемо стал топ-событием во всех мировых СМИ. Западные журналисты поражены наглостью, с которой была проведена спецоперация и теперь анализируют последствия таких действий.

OBOZREVATEL рассказывает, что пишут европейские и американские СМИ.

ВВС: Беларусь обвиняют в похищении самолета для захвата диссидента

Журналисты пишут о возмущении западных лидеров действиями режима Лукашенко и утверждают, что Запад может рассмотреть новые санкции против белорусских властей.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что новые санкции "могут иметь большее влияние на поведение белорусского режима".

Также журналисты отмечают, что роль террористов на борту самолета могли сыграть агенты белорусских спецслужб, которых Протасевич заметил еще в Афинах во время посадки на рейс.

Daily Mail: Майкл О'Лири из Ryanair осуждает "профинансированное государством пиратство", после того как в Беларуси был вынужден приземлиться самолет с агентами КГБ, а оппозиционного блогера и его подругу заставили умолять о жизни после того, как МиГ-29 "угрожал сбить самолет".

Журналисты цитируют главу Ryanair Майкла О'Лири, который поставил под сомнение заявление о якобы наличии бомбы на борту самолета, и говорит о том, что агенты КГБ Беларуси, вероятно, находились на борту рейса из Афин в Вильнюс.

Также в Daily Mailобращают внимание на информацию о том, что кроме Протасевича и его девушки с рейса, который вылетел в Вильнюс после незапланированной посадки, исчезли четверо граждан России.

Журналисты также приводят слова члена парламента Соединенного Королевства Тома Тугендата, который называет действия Беларуси "военным актом".

Кроме того, издание отмечает, что Литва фактически возглавила сопротивление режиму Лукашенко в ЕС и призвала к действиям против своего соседа.

"Это беспрецедентное нападение на международное сообщество: гражданский самолет и его пассажиры были угнаны с использованием военной силы, а гражданин Беларуси похищен и его жизни и здоровью теперь угрожает опасность", – говорится в заявлении правительства Литвы.

La Repubblica: Беларусь захватила рейс Ryanair Афины-Вильнюс, чтобы арестовать журналиста и активиста

Издание пишет, что самолет был захвачен истребителем МиГ-29, который, под предлогом информации о бомбе на борту, сопровождал его в Минск, где был задержан Протасевич и его девушка.

Журналисты обращают внимание, что в ЕС действия режима Лукашенко назвали "актом государственного терроризма".

Также СМИ цитирует Протасевича, который заявил, что в Беларуси ему грозит смертная казнь.

Le Figaro: Беларусь: оппозиционер арестован в аэропорту Минска после экстренной посадки

Журналисты пишут, что курс самолета, следовавшего в Вильнюс в Литве, был изменен под предлогом угрозы взрыва на борту. Также в материале говорится о том, что оппозиция заявляет, что самолет "заставили" приземлиться именно в Минске.

Bild.de: Минск угрожает пилотам Ryanair оружием

Немецкое издание подробно описывает ситуацию по задержанию Протасевича, а также приводит реакцию политиков ЕС, которые возмущены действиями режима Лукашенко и требуют освобождения журналиста.

Издание поясняет, что самолет заставили совершить незапланированную посадку в Минске, чтобы арестовать журналиста, который был на вершине списка разыскиваемых режимом Лукашенко.

СМИ также пишет о том, что на борту самолета, вероятно, находились агенты КГБ Беларуси.

The Washington Post: Беларусь заставила посадить коммерческий авиалайнер, чтобы арестовать журналиста-диссидента на борту

Издание излагает детали инцидента, отмечая, что в ЕС расценили такие действия режима Лукашенко как похищение. Также издание акцентирует внимание на том, что рейс, на котором, вероятно, находились агенты КГБ Беларуси, осуществлял перелет между столицам стран, входящих в состав НАТО.

Журналисты пишут, что в ЕС уже обсуждают новые санкции против Беларуси.

Отдельно отмечается, что перехват самолета произошел за считанные минуты до того, как он должен был покинуть воздушное пространство Беларуси, а его "сопровождение" обеспечивал истребитель МиГ-29.

CNN: Беларусь осуждена за "захват" самолета Ryanair с целью задержания журналиста

Журналисты пишут, что рейс Ryanair приближался к Вильнюсу в Литве, когда внезапно изменил направление после "предупреждения безопасности", резко повернув на восток и приземлившись в столице Беларуси Минске.

СМИ отмечает, что фальсификация информации о бомбе на борту самолета вызвала широкое международное осуждение, подняв серьезные вопросы относительно безопасности в небе.

CNN пишет, что западные политики квалифицировали этот инцидент как санкционированный государством угон самолета.

Издание рассказывает, что главной целью диверсии был оппозиционный активист Роман Протасевич, которого арестовали в аэропорту Минска.

Журналисты напоминают, что Лукашенко ведет войну с оппозицией после президентских выборов 2020 года, которые были широко осуждены международным сообществом.

Wiadomosci: Похищение самолета Беларусью. Реакция со всего мира [LIVE REPORT].

Польское издание следит за ситуацией с арестом Романа Протасевича в режиме онлайн. Журналисты приводят слова Романа о том, что в Беларуси его ждет смертная казнь, и цитируют слова главы Ryanair, который заявил о похищении самолета, которое было "спонсировано государством".

Также журналисты отмечают, что после инцидента авиакомпании начали осуществлять рейсы в обход Беларуси.