Президент Грузии обжаловала закон об 'иноагентах' в Конституционном суде

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд. Она требует приостановить и окончательно упразднить действие закона "О прозрачности иностранного влияния".

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Об этом сообщает грузинский Первый канал. Он ссылается на заявление парламентского секретаря президентки Георгия Мсхиладзе.

"Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона "О прозрачности иностранного влияния", так называемого российского закона. Этим иском она требует приостановить действия указанного закона и его окончательную отмену", – заявил Мсхиладзе во время брифинга.

Он отметил, что закон об "иноагентах" неконституционен и противоречит статье 78 конституции Грузии, а также нарушает ряд прав, гарантированных конституцией.

Справка

Закон об "иноагентах" в Грузии прозвали "российским", потому что в РФ с 2012 года действует аналогичная норма, принятая в ответ на протесты против возвращения к власти диктатора Владимира Путина. Этот закон критикуется как ограничивающий права человека.

Напомним, что 28 июня парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Отдельно "в ускоренном чтении" были приняты поправки в 18 законов, ограничивающих права ЛГБТ.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект об "иноагентах". Перед голосованием депутаты в очередной раз подрались, а у здания парламента собрались протестующие. Депутаты от правящей партии сразу после голосования спешно покинули парламент под стражей полиции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал закон об "иноагентах", который в течение года провоцировал масштабные протесты в стране. С момента подписания документ вступил в силу.

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