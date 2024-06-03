Спикер парламента Грузии подписал закон об 'иноагентах', несмотря на протесты: что это значит

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах", который спровоцировал масштабные протесты в стране.

Об этом сообщил сам Папуашвили на брифинге в здании грузинского парламента, передает "Радио Свобода". 28 мая парламент Грузии не учел мотивированные замечания президента Саломе Зурабишвили, преодолев вето и окончательно утвердив закон.

За преодоление вето проголосовали 84 депутата, против – 4.

По Конституции Грузии, если президент после преодоления вето отказывается подписать закон, в пятидневный срок его подпиcывает и публикует глава парламента.

Согласно принятому закону, в течение двух месяцев должны быть приняты/опубликованы подзаконные акты, а минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие мероприятия для выполнения данного закона".

Уже с августа СМИ и неправительственные организации, которые в 2023 году получали более 20% дохода из-за границы (большинство грузинских онлайн-СМИ и неправительственных организаций, работающих преимущественно с западными фондами), в течение месяца должны зарегистрироваться как ораганизации, "проводящие интересы иностранной силы".

Для выявления таких организаций и проверки выполнения требований закона минюст в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник – получить необходимую информацию, в том числе личные данные.

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