В Тбилиси проходит акция протеста против закона об 'иноагентах': Зурабишвили призвала собирать подписи для референдума. Фото и видео

Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президентки Саломе Зурабишвили и окончательно утвердил закон об "иноагентах", который является аналогом российского. После этого Зурабишвили обратилась к народу страны. В то же время, в ответ на действия депутатов в Тбилиси с новой силой вспыхнула акция протеста.

Саломе Зурабишвили в своем обращении призвала грузинов начать сбор подписей для проведения референдума относительно у будущего Грузии. Об этом сообщило издание SOVA.

Зурабишвили заявила, что 84 депутата, проголосовавших за этот пророссийский закон, не смогут изменить будущее Грузии.

"Это будущее принадлежит нам. Я скажу вам, что именно мы с вами должны сделать. Они нажали на кнопки, записав свои имена на одной стороне истории, мы должны все сделать для того, чтобы подготовиться к 26 октября, что станет нашим ответом на их действия сегодня", – отметила президент.

Тем временем часть протестующих в Тбилиси переместилась от здания парламента к администрации президента.

Еще одна часть протестующих направилась к офису правящей партии "Грузинская мечта".

Саломе Зурабишвили призвала общество готовиться к выборам, которые пройдут 26 октября и собирать подписи для проведения референдума, который должен определить, чего хочет народ Грузии – европейского будущего или российского рабства.

Также Зурабишвили обратилась к грузинской молодежи, которая, по ее словам, должна "защитить выборы – везде, где это потребуется".

"Потому что ваша мобилизация, ваши полмиллиона голосов, а также не менее полумиллиона голосов нашей диаспоры – вот что решит результат выборов 26 октября", – сказала президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон, по сути и духу, является российским и противоречит конституции страны и европейским нормам.

Через 10 дней, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента и окончательно принял закон об "иноагентах". Согласно конституции Грузии, закон будет передан Зурабишвили в течение трех дней. Она будет пять дней на его подписание и публикацию. Если президент откажется, то глава парламента Шалва Папуашвили подпишет и опубликует закон в следующие пять дней.

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