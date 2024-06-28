По примеру РФ: в Грузии парламент в первом чтении принял законопроекты против ЛГБТ

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Отдельно "в ускоренном чтении" были приняты поправки к 18 законам, ограничивающие права ЛГБТ.

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Соответствующее сообщение было сделано законодателями Грузии. Согласно протоколу заседания, за основной документ проголосовали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов.

Как и "закон об иноагентах", "закон о семейных ценностях" списан с аналогичного закона России. В частности, законопроект вводит запрет на изменение пола, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар, а также на проведение собрания, направленного на "популяризацию однополых браков, смену пола, усыновление детей однополым паром".

Также в законопроекте предлагается запретить распространение в произведениях и масс-медиа любого контента об однополых браках, инцесте, усыновлении детей однополыми парами и операциях по изменению пола.

Отдельно правящая партия "Грузинская мечта" хочет установить новый государственный праздник "День святости семьи". Для него уже выбрана дата – 17 мая. Именно в этот день мировое сообщество отмечает День борьбы с гомофобией и трансфобией.

Закон о семейных ценностях и новом празднике "Грузинская мечта" планирует утвердить во втором и третьем чтении во время осенней сессии.

Предложенный закон и праздник, по мнению грузинских правозащитников, противоречит Конституции страны. В свою очередь Европа утверждает, что инициатива "Грузинской мечты" противоречит международным обязательствам Грузии, включая Европейскую конвенцию по правам человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект об "иноагентах". Перед голосованием депутаты еще раз подрались, а у здания парламента собрались протестующие. Депутаты от правящей партии сразу после голосования спешно покинули парламент под стражей полиции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал закон об "иноагентах", который в течение года провоцировал масштабные протесты в стране. С момента подписания документ вступил в силу.

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