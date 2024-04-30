'Это как пукнуть в дерево': Фицо обидел словаков, которые собрали €4 млн на боеприпасы для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 4 миллиона евро, которые словаки собрали на закупку боеприпасов для Украины, являются символическим жестом, поскольку эти средства, по его убеждению, все равно не изменят ситуацию. Чтобы подчеркнуть бесполезность этих усилий словаков, он использовал чешское выражение, которое означает "пукнуть в дерево".

Об этом Фицо заявил в интервью, которое он дал телеканалу JOJ24. Его слова цитирует издание Noviny.

В разговоре с журналисткой Фицо сначала пытался избежать темы сбора словаками денег в помощь Украине. Но, в конце концов, он все же прокомментировал этот сбор, заявив, что "люди имеют право думать, что пули и бомбы важнее, чем помощь больным раком в Словакии".

"Если бы мы сегодня сказали, что сделаем сбор для больных раком, наверное, не так много собрали бы", – заявил Фицо.

Премьер Словакии считает желание словаков помочь Украине лишь попыткой сделать что-то в противовес правительству, которое отказывается поставлять Украине оружие.

"Но мы действительно помогаем Украине", – заявил Фицо, напомнив о реверсе газа, утвержденном в 2014 году, и отремонтированном пограничном переходе.

"Пусть каждый гражданин Словацкой Республики делает со своими деньгами, что хочет, это его решение. Знаете, что говорят чехи? Že prd do Stromovky (переводится, как "пукнуть в дерево"). Извините за выражение, это символично, это лишь символично", – заявил Фицо.

При этом он заявил, что даже деньги, которые выделяет США и Европейский Союз на военную поддержку Украины ничего не изменят.

"Через год-два будет так же – все деньги будут потрачены, возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я все равно буду отдавать предпочтение мирному решению, прекращению огня любой ценой", – подытожил премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, вопреки отказу правительства Словакии помогать Украине, словаки собрали почти €4 млн на снаряды для ВСУ. Гражданам Словакии не нравится пророссийская позиция правительства Роберта Фицо.

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