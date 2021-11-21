Премьер Польши назвал войска РФ на границе Украины "инструментом для прямой атаки"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу увеличения присутствия российских войск вокруг Украины, в Белоруссии, вдоль российско-белорусской границы и в Калининградском округе России. Он считает это еще одним инструментом, который можно использовать для прямой атаки.

Последующую координацию своих действий по этому поводу он обсудил с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге 21 ноября, сообщил Моравецкий в своем Facebook. Премьер Польши также отметил, что кроме российской военной агрессии темой разговора также стали последствия строительства "Северного потока – 2" и рынок газа.

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"Сейчас вместе ищем пути разрешения этого кризиса", – сообщил Моравецкий.

Ранее Моравецкий заявил, что миграционный кризис на польской границе, созданный Беларусью при поддержке России, призван дестабилизировать Европейский Союз. Происходящее он назвал гибридной войной, которую Александр Лукашенко и Владимир Путин объявили Европе.

Кроме того, по его словам, вся Европа уже сейчас ощущает рост цен на энергоносители после того, как поставки газа в страны ЕС были резко сокращены.

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