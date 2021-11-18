"Не давать Путину денег": Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока-2"

Германии нужно отказаться от российского "Северного потока-2". Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, если новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, по телефонному разговору он предложит ему работать во имя мира и "не давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы".

"Я скажу ему: мы защищаем границу Евросоюза здесь, в Польше! А если говорить о более широкой картине: давайте работать вместе во имя мира и не давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он не мог продолжать наращивать вооружения", – заявил Моравецкий для Bild.

Отметим, Германия 16 ноября приостановила процесс сертификации российского "Северного потока-2", решив, что компания-оператор газопровода должна быть зарегистрирована в ФРГ. Это уже привело к скачку цен на газ в Европе. В "Нафтогазе" заявили, что таким образом "Газпром" прибегает к "юридическим трюкам".

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Ситуацию уже прокомментировал гендиректор ОГТС ("Оператор газотранспортной системы Украины"). "Газпром", возможно, сейчас пытается обойти требования еврозаконодательства и сертифицировать не весь газопровод, а только часть, расположенную в территориальных водах Германии. Для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая, в свою очередь, будет пытаться получить статус независимого оператора", – написал Сергей Макогон в своем Facebook.

Гендиректор компании считает, что вовлечение ОГТС в процесс сертификации был очень своевременным, потому что такие действия "Газпрома" выглядят "как юридические трюки". Макогон добавил, что требования законодательства ЕС должны полностью распространяться на весь газопровод, без исключения. Речь идет о разделении владельцев, доступу третьих сторон и прозрачных тарифах.

"Так же, как это сделала Украина: ОГТСУ – сертифицированный оператор газотранспортной системы, полностью независимый от вертикально-интегрированных предприятий. Наши тарифы прозрачны, а услугами пользуются около 1000 трейдеров", – добавил Макогон.

Ранее сообщалось, что в случае запуска российского "Северного потока-2" сразу 4 украинских населенных пункта потеряют газоснабжение. Речь идет о городе Волчанске (Харьковская область), Могилев-Подольском (Винницкая область), пгт. Троицком и селе Воеводском (оба – Луганская область).

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Германии суд не поддержал иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe относительно "Северного потока-2". Экологи пытались обжаловать разрешение на завершение строительства газопровода.