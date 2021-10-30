Польша обвинила Россию в шантаже на газовом рынке Европы: заявление премьер-министра

Россия использует газ с целью шантажа на рынке топлива в Европе. Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, это делается для принятия Евросоюзом выгодных для РФ решений.

"Давление на Европу растет. Россия использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат ее собственным интересам", – заявил Моравецкий. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Также премьер-министр рассказал о возможности выхода Польши из Евросоюза. "Уважение к законам сообщества (ЕС. – Ред.) не означает, что они имеют приоритет над национальным законодательство. Трудно найти нацию, которая была бы больше привязана к идее свободы, демократии и европейской идее, чем поляки", – отметил Моравецкий.

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Цена газа в Европе остается высокой – около $900 за 1 тыс. куб. м. Помимо этого, регион вошел в сезон отбора газа с самыми низкими запасами топлива в истории. В Еврокомиссии (ЕК) утверждают, что виновником ситуации является именно "Газпром". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

При этом в ЕС уже прорабатывают меры для борьбы со стремительным ростом цен на энергоресурсы. Европейской комиссии дали целый ряд поручений:

разработка мер по повышению устойчивости энергосистемы ЕС;

обеспечение безопасности поставок энергоресурсов;

оказание срочной поддержки потребителям и компаниям в связи с энергетическим кризисом. Это поручение касается отдельно также стран-членов союза.

Кстати, в Украине тариф на газ с июля до 6 октября взлетел с 14,7 до 54,1 грн за кубометр. При этом Кабмин фактически бездействует.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокачка газа из России в Европу по газопроводу "Ямал – Европа", проходящему через Беларусь, прекратилась 30 октября. Еще утром объемы прокачки начали снижаться, но чуть позже она вовсе прекратилась