Премьер Грузии на фоне произвола силовиков поблагодарил за 'мягкие задержания', уколов США и ЕС

В Грузии уже три дня подряд продолжаются массовые протесты против решения пророссийского грузинского правительства приостановить евроинтеграцию до 2028 года. Силовики применяют против участников протестных акций силу: их жестоко избивают, задерживают, поливают из водометов и применяют слезоточивый газ.

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На этом фоне премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе публично поблагодарил МВД и полицейских за "терпение" и "мягкие задержания", отметив, что те якобы действовали "на значительно более высоком уровне, чем американская и европейская полиция". Циничное заявление Кобахидзе мгновенно подхватили российские пропагандистские СМИ.

Да, возглавляемое пропагандисткой Маргаритой Симоньян RT утверждает, что Кобахидзе "поблагодарил МВД и полицейских за терпение, а также мягкие задержания протестующих".

Он, добавляют пропагандисты, пожаловался, что "силовикам приходилось действовать в условиях систематического насилия со стороны митингующих"

"Полиция действовала на более высоком уровне, чем американская и европейская, и успешно защитила государство от очередной попытки подорвать конституционный порядок", – процитировали российские пропагандисты заявление главы грузинского правительства.

Также подчиненным Симоньян очень жаль "пострадавших силовиков": телесные повреждения, по подсчетам пропагандистов РФ, за три дня протестов, получили свыше 40 сотрудников силовых структур.

А вот количество пострадавших среди участников протестов не волнует ни российскую пропаганду, ни грузинское пророссийское правительство. Первая о пострадавших и задержанных гражданах Грузии предпочитает не упоминать, второе (в лице Минздрава и МВД страны) не сообщает данных о количестве задержанных и пострадавших. При том, что сеть переполнена фото и видео с избитыми и окровавленными людьми, очевидцы говорят о множестве людей с отравлением газом, с помощью которого силовики пытались разогнать протестующих, а правозащитники утверждают, что за первые двое суток акции были задержаны не менее 150 человек.

Тем временем Кобахидзе сделал еще ряд заявлений, порадовавших российскую пропаганду.

В частности, он выдал на-гора версию о том, что протестующими якобы руководят иностранные инструктора. В качестве "доказательства" он заявил о задержании гражданина Великобритании, который "незаконно проник в здание парламента".

Российские пропагандистские СМИ также утверждают, что Кобахидзе также заявил, что в Грузии не будет "нацмайдана", а третий день протестов "был началом конца либерального фашизма" в стране.

Также он заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "придется покинуть дворец Орбелиани, несмотря на отказ сложить полномочия после истечения мандата", что внеочередных парламентских выборов в стране не будет, а также что он назначил 12 новых министров в обновленном правительстве.

Напомним, 28 ноября в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики принялись отлавливать протестующих даже в храме и аптеках.

Грузинская оппозиция после разгона снова позвала людей на протестную акцию. В ночь на 30 ноября полиция также применяла слезоточивый газ, а активисты разожгли костры. Сообщалось о новых пострадавших вследствие жестоких действий силовиков.

К утру 30 ноября стало известно, что силовики жестоко разогнали "Майдан", а коммунальщики убрали остатки баррикад.

Но в ночь на 1 декабря люди вышли снова, спецназ применял водометы и газовые капсулы, а участники акции задействовали пулемет из фейерверков

Еще после первой "протестной ночи" президент Зурабишвили обратилась к Европе из-за протестов в Тбилиси. Она призвала европейских лидеров отреагировать на развернутые пророссийским правительством Грузии репрессии в отношении оппозиции и сторонников евроинтеграции из числа рядовых граждан. А также призвала Европу "не спешить хоронить Грузию", давно определившуюся с европейским вектором развития и готовую отстаивать свой выбор.