Премьер Албании рассказал анекдот о Путине, намекнув на его причастность к смерти Пригожина. Видео

Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал анекдот, в котором прямо намекнул, что российский диктатор Владимир Путин причастен к гибели главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам политика, главарь Кремля знал, что произойдет с Пригожиным еще до того, как взлетел его самолет.

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Анекдот о российских военных преступниках Эди Рама рассказал на форуме Bled Strategic Forum в Словении. Слова главы албанского правительства быстро распространились в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Премьер спросил у участников форума, знают ли они, что страна-агрессор Россия обсуждает объединение своих часовых поясов из-за большой разницы между двумя концами ее территорий. После этого Рама рассказал анекдот о часовых поясах и Путине, в котором намекнул, что главарь Кремля замешан в убийстве Пригожина.

"Вот подходит премьер-министр к Путину и говорит: господин президент, у нас проблема. Я отправил свою семью отдыхать, позвонил, чтобы пожелать доброй ночи, а у них уже утро, они на пляже! Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить с годовщиной. Мне сказали она завтра. Хотел поздравить Си Цзиньпина с Новым годом, они говорят, у них еще старый. А Путин говорит: да, у меня та же проблема. Я позвонил семье Пригожина, чтобы посочувствовать их утрате, а самолет еще не взлетел!", – рассказал премьер Албании.

Напомним, главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился самолет Embraer ERG 135, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

27 августа в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW сообщили, что перед тем, как Пригожин внезапно погиб в авиакатастрофе, минобороны России осуществляло активные действия по остановке операций ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке. По некоторым данным, сейчас МО страны-агрессора пытается полностью перераспределить личный состав "Вагнера" либо в "добровольческий корпус", базирующийся на базе парка "Патриот" в Московской области, либо в ЧВК "Редут".

– Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в свое время составил тайную инструкцию с алгоритмами действий ЧВК при разных сценариях. Даже при устранении всей верхушки наемников – Пригожина, Уткина, Чекалова. Согласно его рекомендациям, предводителем "Вагнера" должен был стать командир с позывным "Лотос".

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