Израильские военные обнаружили в Газе тела и вещи пропавших без вести

Израильские военные 13 октября вошли в сектор Газа для проведения "локальных рейдов". Там они обнаружили останки людей, пропавших без вести после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Также солдаты нашли вещи, принадлежащие людям, взятым террористами в заложники и до сих пор остающихся в неволе. Об этом пишет издание Haaretz.

"Израиль подтверждает, что сухопутные войска вошли в сектор Газа, "уничтожили террористические отряды и инфраструктуру" и обнаружили предметы, которые могут привести к увеличению числа пропавших без вести людей. Во время рейдов в секторе Газа в пятницу израильская армия смогла найти тела нескольких израильтян, пропавших без вести после внезапного нападения ХАМАСа в субботу, и уведомить их семьи", – сообщило издание со ссылкой на заявление официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

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"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поиске пропавших без вести. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти все подробности о пропавших без вести и заложниках", – подчеркнул он.

Речь идет о рейде бронетанковых и пехотных подразделений армии обороны Израиля на территорию сектора Газа, куда, по различным данным, террористы ХАМАС вывезли от 150 до 200 захваченных в Израиле заложников в ходе атаки 7 октября.

При этом в ЦАХАЛ не уточнили, останки скольких людей обнаружили военные, а также не стали конкретизировать, какие именно предметы были найдены.

Официально в Израиле подтвердили гибель от рук террористов, а также в ходе ударов по Израилю из сектора Газа свыше 1 300 человек, большинство из которых были гражданскими. В ЦАХАЛ также уверяют, что ликвидировали около 1500 террористов ХАМАС, задействованных в атаке 7 октября.

Израильская армия уже неделю наносит воздушные удары по сектору Газа, заявляя, что их целью являются объекты и инфраструктура, используемая боевиками, а также районы, где могут скрываться террористы.

Тем временем в населенных пунктах на юге Израиля, которые больше всего пострадали вследствие атаки ХАМАС, продолжаются поиски и опознание убитых террористами людей.

Также в ходе этих поисков израильские военные на телах ликвидированных террористов находили документы и брошюры с планами и графиками нападений, а также развединформацию разного рода, включая данные о количестве жителей в конкретных израильских поселениях.

"В пятницу общественная телекомпания KAN сообщила, что обнаружила документ, оставленный террористом ХАМАС на юге Израиля, в котором содержится приказ террористам убить как можно больше мирных жителей при захвате кибуца Алумим. Согласно отчету, документ на арабском языке дает инструкции террористическому отряду, которому поручено совершить набег на кибуц, максимально увеличить количество убийств, захватить заложников, отразить действия сил безопасности и дождаться дальнейших приказов", – пишет The Times of Israel.

Кроме того, найденные при террористах документы содержат информацию о планах ХАМАС "атаковать начальную школу и молодежный центр, убить "как можно больше людей" и быстро переправить заложников в сектор Газа из кибуца Саад".

"Совершенно секретные" документы, о которых сообщает NBC, включают приказы двум террористическим отрядам проникнуть в кибуц недалеко от Газы, "обыскать молодежный центр Бней-Акивы", "обыскать старую школу Даат", "собрать заложников" и "убить как можно больше людей". Другие инструкции включают осаду столовой кибуца и рейд на "стоматологический кабинет, супермаркет, столовую", сообщил NBC источник в Армии обороны Израиля", – пишет The Times of Israel.

В разговоре с журналистами NBC неназванный представитель ЦАХАЛ отметил, что "от такого уровня детализации у любого представителя разведывательной службы отвиснет челюсть" и признался, что "никогда не видел такого детального планирования" массового теракта.

Среди обнаруженных документов – подробные планы атак на поселения Кфар-Аза, Нахаль Оз и Алумим, расположенные неподалеку от границы с сектором Газа. В них содержится большой массив информации о каждой общине, а также инструкции о нападениях на женщин и детей, отмечает The Times of Israel.

Многочисленные кадры, полученные с нательных камер террористов, показания выживших и свидетельства первых военных и спасателей, прибывших в атакованные поселения, подтверждают, что инструкции по умышленному массовому уничтожению гражданских боевики неукоснительно выполняли.

Напомним, 14 октября начался восьмой день войны в Израиле. Еще утром в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали главу ВВС ХАМАС. Он, считают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября.

Ликвидировали высокопоставленного террориста в одном из штабов ХАМАС, по которому ночью был нанесен авиаудар.

Тем временем в секторе Газа продолжается эвакуация гражданского населения. А США предпринимают усилия на дипломатическом поприще с целью сформировать на Ближнем Востоке коалицию против ХАМАС, помочь минимизировать страдания мирных жителей Газы и попробовать добиться освобождения захваченных террористами заложников.