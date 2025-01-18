Правительство Израиля также одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня – когда освободят заложников

Правительство Израиля одобрило соглашение с террористами ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Ранее Военно-политический кабинет Израиля рассмотрел, одобрил и направил правительству указанное соглашение, заявив, что оно "способствует достижению целей войны".

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О решении правительства сообщила канцелярия премьер-министра Израиля. В свою очередь издание Walla рассказало подробности заседаний Военного кабинета и Кабинета министров, которые начались еще в пятницу, и закончились лишь в час ночи субботы.

"Правительство утвердило план возвращения заложников. Соглашение об освобождении заложников вступает в силу в воскресенье, 19 января 2025 года", – лаконично сообщила канцелярия Беньямина Нетаньяху.

Оба заседания длились более семи часов. Из 33 министров и глав правительственных департаментов за принятие соглашения проголосовали 24 человека, еще восемь были против.

Как отмечает издание, против были министры от партии религиозных сионистов "Оцма Йехудит", а также министры партии "Ликуд" Давид Амсалем и Амихай Чикли. Министр связи Шломо Караи единственный, кто не участвовал в голосовании.

"Это была одна из самых острых встреч", - отметил премьер Беньямин Нетаньяху. Ранее считалось, что у соглашения есть гарантированное большинство среди министров правительства.

Заседание правительства длилось до самого начала шабата, поэтому ультраортодоксальные министры ушли раньше, оставив вместо себя записки со своими голосами. Однако, как отмечает Walla, все они своими записками проголосовали за соглашение с террористами.

Договор должен вступить в силу в воскресенье, поскольку голосовавшим против предоставляются сутки на обжалование решения правительства в Верховном суде Израиля.

Ожидается, что заложников, удерживаемых в Газе, освободят уже в воскресенье, 19 января.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 15 января правительство Израиля и ХАМАС согласились на приостановление боевых действий в секторе Газа и проведение поэтапного освобождения заложников. Уже тогда ожидали, что в ближайшее время будет официально объявлено подписание соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш практически сразу приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников и заявил, что ООН готова поддержать реализацию этого соглашения.

Но уже 16 января у премьера Израиля заявили, что ХАМАС сорвал договоренности по прекращению огня в секторе Газа. Израильское правительство по этому поводу отметило, что отказ палестинских террористов от части предложенных соглашений "создает кризис", а договоренности по освобождению заложников оказались под угрозой срыва.

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