'Создает кризис': Израиль обвинил ХАМАС в попытке пересмотреть договоренности в последнюю минуту

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС сорвал договоренности о прекращении огня в секторе Газа. Израильское правительство отметило, что отказ палестинских террористов от некоторых соглашений создает "кризис".

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В связи с этим сделка по освобождению заложников оказалась под угрозой срыва. Об этом сообщает The Times of Israel.

В заявлении премьер-министра говорится, что представители ХАМАС нарушили договоренности и в последнюю минуту создали кризис, препятствующий достижению соглашения. Также у Нетаньяху заявили, что израильский кабинет министров не соберется, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения.

Израильский премьер заявил, что предполагаемый спор был связан с личностью палестинских заключенных, которых планировалось освободить. Нетаньяху сказал, что ХАМАС "требует диктовать личности этих убийц", что противоречит согласованным условиям. По предварительным данным, в соглашении говорилось, что заключенные будут освобождены "на основе списков, согласованных обеими сторонами".

Примечательно, что накануне премьер-министр Катара, а также президент США Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп объявили о достижении соглашения, однако премьер-министр Израиля Нетаньяху продолжает настаивать на том, что окончательное соглашение еще не подписано и некоторые детали остаются невыясненными.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. По его словам, ООН готова поддержать реализацию этого соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января правительство Израиля и ХАМАС согласились на приостановку боевых действий в секторе Газа и поэтапное освобождение заложников. Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о подписанном соглашении.

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