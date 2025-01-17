Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАСом: детали

Военно-политический кабинет Израиля вечером пятницы, 17 января, одобрил соглашение с террористами ХАМАС о прекращении огня. Комиссия министров по национальной безопасности рекомендовала правительству страны утвердить предложенный план соглашения.

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Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также пообещал, что соответствующее заседание правительства будет проведено сегодня, но позднее.

По словам господина Нетаньяху, Военный кабинет "выходит из понимания того, что предложенное соглашение способствует достижению целей войны".

Военно-политический кабинет Израиля является министерской комиссией, занятой решением важнейших вопросов национальной безопасности и действующей под руководством премьера страны, но отдельно от правительства.

"В соответствии с решением военно-политического кабинета и правительства, а также со вступлением в силу соглашения, освобождение заложников может состояться уже в воскресенье, как и планировалось", – сообщили из канцелярии премьера страны.

В свою очередь, глава израильского департамента по делам похищенных и пропавших без вести проинформировал родственников заложников о достижении соглашения.

"Государство Израиль предано достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников – как живых, так и мертвых", – подчеркнул господин Нетаньяху.

Как сообщал OBOZ.UA, еще вчера у премьера Израиля заявили, что ХАМАС сорвал договоренности по прекращению огня в секторе Газа. Израильское правительство по этому поводу отметило, что отказ палестинских террористов от части предложенных соглашений "создает кризис", а договоренности по освобождению заложников оказались под угрозой срыва.

Напомним, что 15 января правительство Израиля и ХАМАС согласились на приостановку боевых действий в секторе Газа и провести поэтапное освобождение заложников. Уже тогда ожидали, что в ближайшее время будет официально объявлено о подписании соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников и заявил, что ООН готова поддержать реализацию этого соглашения.

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