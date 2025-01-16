"ООН готова поддержать": Гутерреш приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поприветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. По его словам, ООН готова поддержать реализацию этого соглашения.

Видео дня

Об этом сообщает "Укринформ". Гутерреш также сказал, что в ООН готовы увеличить объемы гуманитарной помощи "бесчисленному числу палестинцев, которые продолжают страдать".

"Крайне важно, чтобы это прекращение огня устранило существенные безопасности и политические препятствия для доставки помощи в Газу. Гуманитарная ситуация – на катастрофическом уровне", – отметил он.

Также генсек ООН отдал должное посредникам – Египту, Катару и США – за "самоотверженные усилия в достижении этого соглашения".

"Их непреклонная преданность поиску дипломатического решения была решающей в достижении этого прорыва", – сказал политик.

По словам Гутерреша, соглашение является важным первым шагом, после которого следует мобилизовать все усилия для достижения более широких целей, включая "сохранение единства, неразрывности и целостности оккупированной палестинской территории".

Он отметил важность "прекращения оккупации и достижения решения о создании двух государств". "Только через жизнеспособное решение о двух государствах можно реализовать стремления обоих народов – израильского и палестинского", – резюмировал генсек.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января правительство Израиля и ХАМАС согласились на приостановку боевых действий в секторе Газа и поэтапное освобождение заложников. Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о подписанном соглашении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!