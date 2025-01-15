Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня в секторе Газа и соглашение о заложниках: что известно

Правительство Израиля и ХАМАС согласились на приостановку боевых действий в секторе Газа и поэтапное освобождение заложников. Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о подписанном соглашении.

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Об этом сообщил CNN, ссылаясь на источник, информированный о переговорах сторон. Согласно сообщениям во многих израильских СМИ, официальное соглашение может быть объявлено уже вечером среды, 15 января.

"В переговорах о соглашении по заложникам в Дохе произошел прорыв. Военный лидер ХАМАС в Газе Мохаммед Синвар дал согласие", – процитировал сайт Walla израильского чиновника.

Соглашение определяет начальный шестинедельный этап, который предусматривает прекращение огня на шесть недель и постепенное выведение сил ЦАХАЛ из центральной части сектора Газа, после чего возвращение перемещенных палестинцев на север. В соглашении также идет речь о направлении 600 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы.

Согласно документу, ХАМАС и союзные ему группы боевиков освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Израиль же освободит палестинских заключенных.

Увольнение также будет происходить поэтапно. Боевики сначала отпустят заложников младше 19 лет, потом мужчин старше 50 лет.

Со своей стороны Израиль будет освобождать по 30 палестинских заключенных за каждого похищенного гражданина страны и по 50 за каждую женщину-солдата. Также Израиль освободит всех палестинских женщин и детей младше 19 лет, арестованных с 7 октября 2023 года.

ХАМАС сначала будет освобождать живых похищенных заложников. Затем передадут тела погибших.

Как сообщило The Times of Israel, новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников на Ближнем Востоке.

"Скоро они будут уволены. Спасибо!", – заявил Трамп.

Источники в израильских властях утверждают, что официальные заявления о подписании соглашения будут сделаны сегодня вечером или завтра утром.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 14 января, представители террористической группировки ХАМАС согласились на проект соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников. Израильский представитель отметил, что прогресс есть, но детали еще уточняются.

В начале декабря Трамп потребовал от ХАМАС освободить израильских заложников до его инаугурации. По его словам, если этого не произойдет, Соединенные Штаты устроят на Ближнем Востоке "настоящий ад".

Новоизбранный президент Дональд Трамп отправил в Израиль своего представителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа. Он должен был добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

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