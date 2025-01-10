'Последствия будут': Остин объяснил, как потеря военных баз в Сирии ослабит позиции России в Африке

Государство-агрессор Россия ощутит последствия от потери своих военных баз в Сирии после того, как режим сирийского диктатора Башара Асада был свергнут, и он сбежал. Это значительно снизит военные возможности РФ на Африканском материке.

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Об этом сказал министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время брифинга на авиабаге "Рамштайн" в Германии после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Его слова процитировало агентство "Укринформ".

По его словам, Россия использовала свои военные базы в Сирии для того, чтобы проектировать силу в Африку, поэтому последствия их потери будут для Москвы ощутимы. В частности, считает глава Пентагона, это повлияет на возможность РФ перемещать в Африку ресурсы и поддерживать их, как это было раньше.

"Исходя из того, что Россия использовала свои базы в Сирии, чтобы проектировать силу в Африку, последствия их потери будут", – сказал Остин.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорили, что военное командование РФ планирует перебросить часть военной техники и вооружения из Сирии в Африку, в частности в Ливию. Грузы увозятся самолетами и кораблями.

В американском институте изучения войны 9 декабря проанализировала заявление пресс-секретаря путинского диктатора Дмитрия Пескова, уверявшего, мол, российские военные "принимают все необходимые меры" для своей безопасности в Сирии, и в целом Россия "делает все возможное" для установления контакта с теми, кто может организовать такую безопасность оставшимся в стране российским военным.

В ISW считают, что Кремль продолжает осторожно сигнализировать, что может обеспечить безопасность своих баз в Сирии в краткосрочной перспективе. Однако он не уверен в долгосрочном будущем этих баз на фоне нестабильной политической ситуации в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне свержения сирийскими повстанцами режима Башара Асада, Россия вывела свои корабли из порта Тартус. Спутниковые снимки показали, что российских судов там нет.

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