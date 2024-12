В ISW оценили, что стоит за последними заявлениями Кремля по поводу баз в Сирии и чем грозит России их потеря

Кремль продолжает осторожно сигнализировать, что он может обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии в краткосрочной перспективе. Однако он неуверен относительно долгосрочного будущего этих баз на фоне нестабильной политической ситуации стране.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там проанализировали заявление пресс-секретаря путинского диктатора Дмитрия Пескова от 9 декабря.

Тот уверял, мол, российские военные "принимают все необходимые меры" для своей безопасности в Сирии, и в целом Россия "делает все возможное" для установления контакта с теми, кто может организовать такую безопасность оставшимся в стране российским военным.

Песков утверждал, что Кремль проведет "серьезные дискуссии" с предстоящими сирийскими властями относительно своих военных баз в Хмеймиме и Тартусе в неопределенную дату. Вместе с тем признал, что пока слишком рано говорить о сохранении этих баз, поскольку такая дискуссия касается "тех, кто возглавит Сирию".

Кремлевское агентство ТАСС 9 декабря со ссылкой на неустановленный источник в провинции Латакия сообщило, что Силы сирийской оппозиции полностью контролируют эту провинцию и город Тартус. Однако, по его словам, они "не вторглись и не намерены этого делать" на российскую авиабазу Хмеймим вблизи города Латакия и военно-морскую базу в порту Тартуса.

Источник добавил, что обе базы РФ работают в штатном режиме. Со своей стороны российское пропагандистское издание РБК написало, якобы глава Сирийского национального координационного комитета по международным отношениям Ахмед аль-Асрави во время обсуждения этой темы заявил, что Сирия "продолжит соблюдать соответствующие ее интересам соглашения" и "никогда не будет вступать во враждебную позицию" по отношению к России или любой другой "дружественной страны".

На этом фоне российские провоенные блогеры продолжали обсуждать будущее военных баз РФ в Сирии, выражая неуверенность в том, смогут ли их силы сохранить свое присутствие в этой стране или им придется провести полную эвакуацию.

Проект "Критические угрозы" (CTP) продолжает оценивать, что потенциальная потеря российских баз в Сирии будет иметь серьезные последствия для способности России направить свою власть в Средиземное море, действовать в Африке и угрожать южному флангу НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне событий в Сирии, где повстанцы свергли 24-летний режим Башара Асада, страна-агрессор Россия вывела свои корабли из порта Тартус. Спутниковые снимки от 9 декабря показали, что российских судов там уже нет.

