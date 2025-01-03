Россия планирует перебросить часть техники из Сирии в Ливию: в ГУР раскрыли подробности

Военное командование страны-агрессора РФ планирует перебросить часть военной техники и вооружения из Сирии в Африку, в частности в Ливию. Грузы вывозят самолетами и кораблями.

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Об этом 3 января сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, на военно-морской базе в городе Тартус, Сирия, россияне ожидают своих военных кораблей.

Среди них есть наемники подконтрольного минобороны РФ "Африканского корпуса".

5 января в этот порт планируют зайти российские крупные десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также сухогруз Sparta, которые находятся на переходе к Тартусу в акватории Средиземного моря.

На борту "Александра Отраковского" находится начальник штаба 121-й бригады десантных кораблей флота государства-агрессора России капитан 1-го ранга Юрий Давитян.

А 8 января в Тартус планируют зайти еще два российских корабля – универсальное грузовое судно Sparta II и танкер "Иван Скобелев", которые намерены пересечь Гибралтарский пролив.

Грузовые корабли Sparta и Sparta II в РФ планируют привлечь для перевозки военной техники и вооружений из Сирии в Ливию, информировали в ГУР.

Еще один военный корабль из состава оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море – фрегат "Адмирал Головко" – планирует осуществить дозаправку.

Между тем, на одном из аэродромов во Владимирской области России разгрузили, вероятно, вывезенные из Сирии БТРы, рассказали в украинской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поднял желто-голубой флаг над консульством в Дамаске. Он также сообщил, что Сирия получит 500 тонн украинской муки для нужд сирийских семей.

Напомним, 16 декабря лидер восстания в Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани провел встречи с дипломатами Великобритании и ООН. Он призвал мир снять санкции против Сирии, которая была введена при правлении диктатора Башара Асада.

30 декабря аль-Джулани заявил, что хочет сохранить отношения с РФ, которую назвал "второй мощнейшей страной в мире". Новый руководитель Сирии не хочет, чтобы армия России уходила из Сирии, поскольку у Дамаска есть общие "стратегические интересы" с Москвой.

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