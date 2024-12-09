Российские военные корабли покидают сирийский порт Тартус: куда они могут отправиться. Фото

Страна-агрессор Россия больше не имеет возможности использовать порт Тартус в Сирии и выводит оттуда свои корабли. Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, 9 декабря, свидетельствует, что кораблей россиян уже нет в этом порту.

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Кадры опубликовал в социальной сети Х Osint-аналитик с ником MT Anderson. По его словам, пока что достоверно неизвестно, все ли корабли РФ эвакуировали из Тартуса.

Кадры подтверждают, что корабли находятся на рейде в Средиземном море.

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки компании Planet Labsна которых также видно, что корабли покинули российскую военно-морскую базу в Тартусе.

"Все военные корабли и подводная лодка исчезли. Посмотрим, объявит ли российское Минобороны еще об одном наборе "учений" на этот раз в качестве объяснения", – отметил журналист.

Бывший офицер ВМС Бельгии, военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен отметил, что Россия, вероятно, будет вынуждена искать альтернативные базы в Средиземном море или признавать неспособность обеспечить постоянное военное присутствие в этом регионе.

По его словам, теоретически возможные варианты включают Египет, Алжир, Судан и Ливию. Однако ни один из них не обеспечивает того же уровня преимуществ, которые имеет Тартус, пишет аналитик. Наименее плохим вариантом аналитик назвал Тобрук в Ливии, однако в этом случае России придется работать с менее развитой вспомогательной инфраструктурой по сравнению с Тартусом.

В Тартусе находились 5 военных кораблей и подводная лодка – два фрегата типа "Адмирал Горшков", один фрегат проекта "Буревестник", два танкера – "Ельня" и "Вязьма". Также Россия держала там подводную лодку "Новороссийск".

Первые признаки того, что их собираются эвакуировать, появились еще 2 декабря, когда покидающим порт было замечено вспомогательное судно "Ельня".

База использовалась ВМФ России с 2012 года. Это единственная российская военно-морская база на Средиземном море, для России она имеет стратегическое значение в противостоянии с НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны отметили, что скорое падение режима Башара Асада в Сирии, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года, является стратегическим политическим поражением для РФ. Он бросил в кризис и сам Кремль, поскольку тот стремится сохранить свои военные базы в стране, где идет наступление повстанцев.

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