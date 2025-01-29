"Последовательно поддерживает свободу слова": Илона Маска снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Американского миллиардера и главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира-2025. Таким образом хотят отметить его "последовательную поддержку фундаментального права человека на свободу слова".
Об этом сообщил депутат Европейского парламента Бранко Гримс. По его словам, соответствующее предложение было успешно подано в среду, 29 января.
"Искренняя благодарность всем соавторам и всем, кто помог в этом сложном проекте", – написал Гримс.
Маск в последнее время активно комментирует политическую ситуацию в Европе, в частности открыто поддерживает ультраправую партию "Альтернатива для Германии". А на инаугурации президента США Дональда Трампа он исполнил странный танец, а затем поднял руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту Маска и подчеркнул, что тот всегда был большим другом Израиля. А вот глава мемориала Холокоста Дани Даян обвинил миллиардера в образе жертв нацизма из-за его заявления на предвыборном мероприятии партии "Альтернатива для Германии".
Напомним, что в прошлом году Илона Маска уже номинировали на Нобелевскую премию мира. Тогда это сделал депутат норвежского парламента Мариус Нильсен – он также считал, что Маск является "рьяным сторонником свободы слова".
Депутат выдвинул миллиардера на премию за его "непреклонную защиту диалога, свободы слова и предоставление возможности выражать свои взгляды".
Однако, как известно, Нобелевскую премию мира 2024 года присудили не ему, а японской правозащитной организации Nihon Hidankyo. Это движение было основано в 1956 году пострадавшими от ядерных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки, оно направлено на давление на японское правительство с целью защиты прав и лоббирования запрета использования ядерного оружия.
Как сообщал OBOZ.UA, нардеп Александр Мережко выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира-2025. Политик надеется, что новый американский глава в попытках закончить войну в Украине будет искать решения на основе международного права, уважая территориальную целостность и суверенитет нашей страны.
Экс-посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Гербст считает, что предоставление современного оружия Украине принесет стойкий мир и Нобелевскую премию Трампу.
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