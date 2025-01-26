'Угроза демократическому будущему': глава мемориала Холокоста обвинил Маска в оскорблении жертв нацизма

Миллиардер Илон Маск неожиданно появился на предвыборном мероприятии крайне правой партии ФРГ "Альтернатива для Германии", заявив, что "дети не должны быть виновны в грехах родителей". Этот прозрачный намек раскритиковал Дани Даян – председатель "Яд Вашем", израильского мемориала жертвам Холокоста.

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Он уверен, что призывы Маска к Германии "преодолеть" чувство вины за нацизм – опасные. Об этом пишет NBC News.

"Память и признание темного прошлого страны и ее народа должны быть центральными в формировании немецкого общества", —заявил Даян.

"Невыполнение этого требования является оскорблением жертв нацизма и явной угрозой демократическому будущему Германии", – добавил он.

Самый богатый человек в мире и глава Департамента эффективности госуправления США в администрации Дональда Трампа выступил на предвыборном мероприятии АдГ онлайн в субботу, 25 января.

Этим он "удвоил свою поддержку" политсилы, указали журналисты.

Явно ссылаясь на нацистскую историю Германии, Маск заявил ревущей толпе, что "дети не должны быть виновны в грехах своих родителей, не говоря уже о своих прабабушках и прадедушках".

"Слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлые поступки, и нам нужно от него избавиться", – добавил он.

Добавим, что Маск открыто поддерживал многочисленные ультраправые движения в Европе. Тем временем съезд АдГ в Галле, на котором он выступил онлайн, сопровождался протестами немцев. Полиция города заявила о примерно 9 тысячах демонстрантов – это вдвое больше, чем на партийном мероприятии "Альтернативы для Германии" – протестовавших против участия политсилы в выборах.

Как писал OBOZ.UA, из-за поддержки Илона Маска немецких ультраправых Министерство обороны ФРГ официально объявило, что прекращает постить свои сообщения в X (Twitter) – соцсети, которой владеет миллиардер.

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