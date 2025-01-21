Маск во время инаугурации Трампа ознаменовался странным поведением: как он это объяснил

Миллиардер Илон Маск оскандалился на так называемом президентском параде – митинге сторонников Дональда Трампа, который состоялся после его инаугурации. Гендиректор Tesla и SpaceX отметился неадекватным поведением – он сначала исполнил странный танец, а затем поднял руку в жесте, похожем на нацистское поздравление.

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Несмотря на то, что некоторые издания, такие как CNN и Fox News, вырезали из видео "зигования" Маска, все же эти кадры попали в сеть и подняли волну возмущения. В соцсетях активно обсуждают жест миллиардера.

Как видно из видео, Маск, выступая на президентском параде, вел себя, как невоспитанный ребенок. Он прыгал, кричал и пытался имитировать "дикий" танец.

А в конце выступления показал жест, очень похожий на нацистское поздравление "Heil Hitler!", который в ультраправых кругах известен как "зига".

"Спасибо вам! От моего сердца – вам! Вот как выглядит настоящая победа! Я уже не могу дождаться начала", – закончил свое выступление Маск.

После этих слов миллиардер правой рукой ударил себя в грудь в районе сердца и вскинул руку вверх. На этом Маск не остановился, он развернулся и повторил "зигу" уже в сторону зрителей за сценой.

Учитывая заигрывание Илона Маска с праворадикальными европейскими партиями, этот жест может быть совсем не случайным.

В сети большое количество пользователей прямо обвиняет Маска в том, что он совершил "нацистский салют".

Сам глава SpaceX пока свой жест никак не комментировал.

А вот некоторые российские каналы попытались оправдать его. Они пишут, что Илон Маск не "зигировал", а исполнил "Салют Беллами" – жест, являющийся частью ритуала клятвы верности флагу США.

Его исполняют во время провозглашения слов "Клянусь в верности моему знамени". Этот ритуал впервые исполнил Фрэнсис Беллами в День Колумба 12 октября 1892 года, поэтому он и получил название "салют Беллами". Жест использовали в скаутских организациях.

Однако, Илон Маск на президентском параде Дональда Трампа не клялся в верности флагу США, а "отдавал сердце" поклонникам нового главы государства.

Местом работы гендиректора SpaceX теперь должен стать Департамент эффективности правительства США – его Маску пообещал сам Трамп. Новый-старый президент также пообещал содействовать миллиардеру в покорении Марса.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что США покорят Марс. По его словам, американских астронавтов отправят на "красную планету" и вскоре там будет развеваться флаг Соединенных Штатов.

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