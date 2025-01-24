Премьер Израиля назвал Маска 'большим другом', несмотря на сомнительный жест миллиардера

Американский миллиардер Илон Маск оказался в эпицентре скандала после того, как его жест на президентском параде Дональда Трампа был воспринят как нацистское приветствие. Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил в защиту Маска, заявив, что эти обвинения являются ложью, и подчеркнул, что миллиардер всегда был большим другом Израиля.

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Об этом он написал в соцсети X (Twitter). Илон Маск попал под критику из-за своего жеста на параде поклонников Трампа, где он сначала исполнил странный танец, а затем поднял правую руку, что было воспринято многими как жест, похожий на нацистское приветствие.

Реакция в сети не заставила себя ждать и появились обвинения в адрес Маска в пропаганде нацизма.

В ответ на это Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, выступил в защиту Маска, отметив, что эти обвинения являются "лживой клеветой". Он подчеркнул, что Маск всегда был на стороне Израиля, оказывал поддержку стране после терактов 7 октября 2023 г. и выступал за право Израиля защищаться от террористических атак. Нетаньяху также поблагодарил Маску за его помощь.

"На Илона Маска лживо оклеветали. Илон – великий друг Израиля. Он посетил Израиль после резни 7 октября. С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищаться от террористов и режимов, стремящихся уничтожить единое еврейское государство", –.

Сам Маск не сразу прокомментировал скандальный жест, но позже назвал критику "грязным трюком" своих оппонентов, выражая недовольство от того, как восприняли его поступок. В то же время, некоторые российские каналы пытались оправдать его, утверждая, что это был так называемый "салют Беллами" — жест, связанный с американским ритуалом верности к флагу. Однако критики указывали, что жест Маска не имел никакого отношения к этому ритуалу.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что США покорят Марс. По его словам, американских астронавтов отправят на Красную планету и вскоре там будет развеваться флаг Соединенных Штатов.

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